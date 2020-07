Los Vengadores tiene el mejor elenco de la historia del cine según encuesta

Una gran película suele ir acompañada de un gran elenco, casi siempre los actores desempeñan un papel importantísimo al darle vida a los personajes que son el corazón de las historias. Tomando en cuenta esto, BuzzFeed pidió a sus lectores que votaran por las películas que ellos consideraban que debían ganar un Óscar a Mejor Elenco (Best Casting in a Motion Picture), y la votación arrojó 21 cintas que brillan por sus increíbles actores y por la química que tienen en la pantalla.

Las producciones que conforman la lista que presentaremos no fueron seleccionadas por la crítica especializada sino por los lectores de BuzzFeed, un sitio que se define como “empresa de noticias y entretenimiento social”. Los resultados quizá no concuerden con las opiniones personales de nuestros lectores de Tomatazos y es algo muy razonable.

Para nuestra sorpresa, la mayoría de los votantes eligió a Los Vengadores - 92%, de Marvel Studios, como la mayor merecedora del Óscar a Mejor Elenco en una Película. Como muchos recordarán, el filme dirigido por Joss Whedon se convirtió en un éxito de taquilla gigantesco y marcó un antes y un después para el cine de superhéroes.

Los Vengadores contó con las actuaciones de Robert Downey Jr. como Tony Stark / Iron Man, Chris Evans como Capitán América, Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Scarlett Johansson como Black Widow, Chris Hemsworth como Thor, y Jeremy Renner como Clint Barton / Hawkeye; esos seis actores son los protagonistas que deben enfrentar al malvado Loki, interpretado por Tom Hiddleston, y como personajes secundarios del lado de los buenos están Samuel L. Jackson como Nick Fury y Cobie Smulders como Maria Hill.

Estemos o no de acuerdo con que Los Vengadores merezca el primer lugar de la lista, hay que admitir que su elenco fue una de las razones de su éxito, ya que de no haber logrado esa interacción tan natural y dinámica en la pantalla no habría enganchado a millones de espectadores alrededor del mundo.

En segundo lugar de la lista encontramos a La Ciudad Del Pecado - 78%, dirigida por Robert Rodriguez y protagonizada por Mickey Rourke (Marv), Clive Owen (Dwight) y Bruce Willis (Hartigan), pero aderezada gracias a los villanos interpretados por Benicio del Toro (Jackie Boy), Elijah Wood (Kevin) y Rutger Hauer (Patrick Roark), entre otros. Aquí la lista completa:





1. Los Vengadores

2. La Ciudad del Pecado

3. Talentos Ocultos - 92%

4. El juego de la sospecha (1985)

5. 10 Cosas que Odio de Ti - 61%

6. La Cabaña Del Terror - 91%

7. El Diario de Bridget Jones - 81%

8. Milagros Inesperados - 80%

9. Scream: Grita Antes de Morir - 78%

10. Los Locos Adams II - 78%

11. Hasta Que La Muerte Los Juntó - 41%

12. Batman: El Caballero de La Noche - 94%

13. Los justicieros (1993)

14. Chicas Pesadas - 83%

15. Troupe Zero

16. Boogie Nights: Juegos de Placer - 92%

17. La Gran Estafa - 82%

18. El Diablo Viste a la Moda - 75%

19. Rebeldes y Confundidos - 94%

20. Titanic - 88%

21. Héroes Fuera de Órbita - 90%

Resulta una sorpresa no muy grata para los fanáticos de Star Wars que ninguna entrega de la saga de ciencia ficción esté incluida en esta lista y sea superada por comedias románticas menos trascendentales. No obstante es entendible que así sea, lo que sorprende de verdad es que El Señor de los Anillos no fue considerada por los lectores de BuzzFeed. Lástima, se tendrán que conformar con los galardones a mejor elenco recibidos en los Screen Actors Guild Awards, Awards Circuit Community Awards, Gold Derby Awards, e International Online Cinema Awards, entre otros.

