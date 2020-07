Liga de la Justicia: Dobles de riesgo y fotógrafo confirman la actitud nefasta de Joss Whedon en el set

Cuando el director Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) dejó la producción de Liga de la Justicia - 41% en manos de Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%), muchos pensaron que era la mejor opción para sustituirlo, ya que él había realizado dos de las cintas de superhéroes más taquilleras de todos los tiempos. Desafortunadamente el tiempo no le dio la razón a los que pensaron así, pues Liga de la Justicia terminó siendo una decepción absoluta y hoy el actor Ray Fisher (Cyborg) reveló que Whedon tuvo una actitud “asquerosa y poco profesional en el set”, declaración que parece ser respaldada por varios miembros de la producción.

También te puede interesar: Confirmado: Los fans y su campaña #ReleaseTheSnyderCut convencieron a WarnerMedia de lanzar el Snyder Cut

Las declaraciones de Fisher parecen haber llegado en el momento adecuado, poco más de un mes después de que se confirmara que el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia llegará a HBO Max en 2021. Para empezar, el actor de 32 años publicó el fragmento de un video de 2017 en Instagram donde dijo que Joss Whedon era un tipo genial y el adecuado para sustituir a Snyder, la publicación fue acompañada de la frase “Me gustaría tomarme un momento para retractarme con fuerza por cada parte de esta declaración”. Caitlin Burles, actriz que interpretó a una amazona y fue doble de Gal Gadot (Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Mujer Maravilla - 92%, Wifi Ralph - 91%) en Liga de la Justicia, comentó con un "LOL same", que se podría traducir como “jajaja, yo también”.

Pero eso no fue todo, pues en la red social Vero Fisher también hizo la misma publicación y recibió like de Clay Enos, fotógrafo de la película antes de la llegada de Whedon. Y por si fuera poco, el mismo Snyder puso su like. Por el momento Ben Affleck (The Way Back - 92%, Mente Indomable - 97%, Perdida - 92%) no ha dado su opinión al respecto, pero su doble Richard Cetrone comentó en el post original de Instagram “Bien hecho Ray”.

También te recomendamos: Por qué el lanzamiento del Snyder Cut es algo benéfico para la industria del cine



Por otro lado, el actor Alan Tudyk (Serenity - 82%, Maze Runner: Prueba De Fuego - 47%, Trumbo - 74%), quien trabajó en numerosas ocasiones con Whedon, escribió en Twitter que, aunque no estuvo en el set de Liga de la Justicia, no puede imaginarse a su amigo con la actitud que lo describió Fisher:

No estuve ahí pero he conocido a Joss por 17 años, honestamente no puedo ni siquiera imaginarlo y tengo muy buena imaginación.

Wasn't there, but I have known Joss for 17 years, I honestly can't even imagine it and I have a pretty good imagination. https://t.co/Z6G9C7Md6c — alan tudyk (@AlanTudyk) July 1, 2020

Variety reportó que buscaron una respuesta por parte del director pero éste no quiso comentar. En cambio, otro personaje que fue acusado por Fisher de haber permitido a Whedon tener un comportamiento inadecuado, el productor Jon Berg, respondió lo siguiente (vía ScreenRant): “es categóricamente falso que hayamos permitido cualquier comportamiento no profesional”.

Hasta el momento no sabemos si Jason Momoa (Aquaman - 73%, The Bad Batch - 42%, Game of Thrones - 98%), Gal Gadot y Ben Affleck respaldarán lo dicho por Fisher; durante una entrevista de 2017 con Empire Magazine se deshicieron en halagos hacia el director de Los Vengadores, pero en los últimos meses todos han expresado su apoyo y alegría por la futura publicación del Snyder Cut. Momoa fue uno de los principales impulsores de la campaña #ReleaseTheSnyderCut junto a Ray Fisher, y Affleck parece haberse desencantado de la franquicia por los pésimos resultados de Liga de la Justicia. Estas fueron sus declaraciones en un video de GQ publicado en marzo:

[...] realmente lo pasé mejor en Batman v Superman, pues realmente disfruté hacerla, y Liga de la justicia fue lamentablemente afectada por alguna tragedia personal y muerte en la familia de Zack. Como dije, a veces las cosas funcionan y a veces parece que solo tienes un problema tras otro.

No te vayas sin leer: Ray Fisher dice que Joss Whedon fue asqueroso y abusivo en el set de Liga de la Justicia