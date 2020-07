Rumor: J.K. Rowling destruye sus libros de Stephen King porque le dio la espalda en su campaña anti-trans

J.K. Rowling sigue estando en boca de todos. La escritora inglesa se mantiene firme en sus ideas respecto a los tuits que publicó varias semanas atrás, causando dolores de cabeza entre las personas que simplemente no pueden creer su postura. Recientemente volvió a los titulares por agradecer el apoyo de Stephen King , quien retuiteó una de sus publicaciones, solo para borrar el tuit luego de que el escritor comentara que las mujeres trans son mujeres. Un nuevo rumor señala que Rowling se ha tomado tan mal la situación que incluso destruyó sus copias de los libros de King.

A excepción de las feministas radicales, el mundo le ha dado la espalda a J.K. Rowling por compartir los pensamientos que tal vez debió guardarse para sí misma. La escritora publicó: “Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas”. Lo anterior ha sido interpretado como transfobia directa, junto con su ensayo de 3000 palabras publicado días después en el que intenta justificarse, en vano.

J.K. Rowling se ha topado con activistas de todo el mundo, quienes la señalan por no dar importancia a los derechos de las personas transgénero. Sus comentarios han tenido tal alcance, que algunas empresas o personas ligadas a su trabajo han terminado relaciones con ella o temen por el fracaso de sus respectivos negocios. Se nota que la escritora está desesperada por apoyo y se aferra a todo el que llega a sus manos, incluso se emocionó con el retuit que Stephen King hizo a una de sus publicaciones hace un par de días… pero las cosas no salieron como ella esperaba.

Rowling borró su agradecimiento hacia Stephen King al descubrir que el escritor permanece junto a la comunidad transgénero. Tras esta acción, la escritora se convirtió en el hazmerreír de Twitter y los comentarios de cada publicación siguen condenándola por sus pensamientos; para disipar la atención, ayer 30 de junio se dedicó a retuitear decenas de dibujos de sus fans, haciendo comentarios sin relación al tema que la ha puesto en el centro de la mirada pública. Rowling dejó de seguir a King en la red social y aparentemente lo bloqueó, aunque no existe evidencia que pueda probar lo último.

A través de We Got This Covered se ha informado de un escandaloso rumor que podría revelar una parte muy oscura de la personalidad de Rowling. De acuerdo con el medio informativo, la escritora de Harry Potter fue vista destruyendo sus copias de It, The Shining y The Stand en una trituradora industrial mientras murmuraba algo sobre baños. ¿Qué pudo haber estado pasando por su cabeza... de ser verdad?

Cabe mencionar que J.K. padeció de trastorno obsesivo-compulsivo en su juventud y de una severa depresión durante los años previos a la publicación del primer libro de Harry Potter, considerando incluso recurrir al suicidio. Aunque no es posible confirmar el rumor sobre lo que le hizo a los libros de King, es probable que Rowling en verdad esté pasando por una verdadera crisis de salud mental en vista de las críticas y los ataques de las últimas semanas.

Tal vez el mundo no quiera saber de Rowling en mucho tiempo. La autora cuenta con muchos detractores, pero también con otros que la apoyan hasta las últimas consecuencias; la única certeza es que sus pensamientos tendrán un efecto negativo en las ventas de sus libros. No es que tenga una gran trayectoria con varias publicaciones, Harry Potter sigue siendo su fuente de riqueza, mientras que sus otras novelas destinadas para adultos fueron mal recibidas por los críticos.

