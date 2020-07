J.K. Rowling vuelve a demostrar que está a favor de las terapias de conversión

El escándalo ha rodeado a J.K. Rowling , autora de los amados libros de Harry Potter, desde que declaró estar en contra de los derechos de las personas trans; lamentablemente la lluvia de críticas que cayó sobre ella no sirvió para hacerla entrar en razón, sino que la ha motivado a reforzar su postura intolerante y recientemente volvió a sorprendernos por dar like a un tuit que apoya las infames terapias de conversión.

Los likes de Rowling a tuits transfóbicos fueron la primera alerta que algunos detectaron, pero el apoyo a la feminista radical Maya Forstater, quien aseguró que “los hombres no pueden volverse mujeres”, fue el colmo. Desafortunadamente no fue el final de la campaña transfóbica de la escritora inglesa, y este 2020, en pleno mes del orgullo LGBTQ+, lanzó un tuit donde revelaba nuevamente su transfobia, y más tarde lo expandió en un ensayo de casi 4000 palabras, lleno de prejuicios e información sesgada.

Después de eso comenzaron a salir los trapitos al sol, se descubrió que el pseudónimo usado por Rowling para sus novelas para adultos era (casualmente) el nombre de un psiquiatra estadounidense que se jactaba de haber realizado terapias de conversión de homosexuales exitosas. El like más reciente, para mala suerte de los fanáticos de Harry Potter, confirma que apoya esas prácticas.

We The Females (nosotras las mujeres) se define como un grupo de mujeres canadienses, desligadas de cualquier ideología política o religiosa, pero preocupadas por la “pérdida de los derechos femeninos y la medicalización de los niños” como resultado de la ley Bill C-16, conocida también como An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Code (Una ley para enmendar la Ley de Derechos Humanos de Canadá y el Código Penal), que combate los discursos de odio, pero bajo la perspectiva de We The Females “pone en riesgo a los niños y sacrifica los derechos de las mujeres al permitir ‘autoidentificación’ de género, que le da a cualquier hombre el derecho de declararse mujer y acceder a los espacios protegidos de las mujeres.”

Esta idea debió resonar mucho en Rowling, ya que en su ensayo decía que las mujeres estaría en peligro si se les permitía a las mujeres trans entrar al baño destinado para las “verdaderas mujeres”. We The Females compartió este tuit donde hablan de un infame caso de terapia de conversión, y sí, Rowling le dio like:

Un gran agradecimiento desde Canadá, donde los derechos de las mujeres a la privacidad fueron arrojados a la taza del baño con Bill C16, y ahora Bill C8 criminalizará a un terapeuta que aconseja a un niño que acepte el cuerpo en el que nació. Nos has dado esperanza.

Para empezar, sugerir que las mujeres trans van a querer acosar o violar a las mujeres cisgénero es un prejuicio que pesa sobre la comunidad trans de que son personas inestables y peligrosas; es el mismo tipo de prejuicios con el que se defienden leyes racistas y xenófobas.

Es una lástima que una escritora que cuenta con tantos fanáticos dentro de la comunidad LGBTQ+ haya decidido arruinar su reputación y provocar tantas decepciones alrededor del mundo. Tal vez debamos recomendarle nuevamente a ella que escuche a la actriz y activista Dana Aliya Levinson, quien le escribió un mensaje a Rowling en Huffington Post:

Atreverme a soñar con un mundo mejor es algo que tú me enseñaste. Por favor, no me arrebates ese regalo manchándolo de transfobia. Ojalá este no sea el final, sino el comienzo de un camino de aprendizaje.

