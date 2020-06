Midsommar: Lanzan libro de arte conceptual con introducción de Martin Scorsese

Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98% cumple un año desde su estreno en cines y A24 quiere celebrarlo a lo grande. De acuerdo con nueva información compartida por IndieWire, la productora y distribuidora enaltecerá la cinta de Ari Aster poniendo a la venta algunos productos que los fanáticos no querrán dejar pasar. Con un presupuesto de tan solo US$ 9 millones, la película logró recaudar US$ 47 millones a nivel global, convirtiéndose en un triunfo no solo a nivel taquillero, también entre la crítica.

Midsommar es una pesadilla protagonizada por Dani (Florence Pugh), una chica perturbada por el suicidio de su hermana y el asesinato de sus padres en la misma noche. La mente de la joven queda muy dañada por el suceso, y su novio Christian (Jack Reynor), poco hace para ayudarla, de hecho, la quiere fuera de su vida. Ambos viajan a Harga, un pueblo de Suecia, por invitación de uno de los amigos de Chris, todos estudiantes en una facultad de antropología, excepto ella. Las cosas parecen mejorar para la protagonista, pues el sitio en donde se quedan luce paradisiaco y benévolo, pero las cosas no son lo que parecen.

Con el desarrollo de la película descubrimos que la tranquila gente del lugar en realidad celebra el Midsommar con algunos rituales que van más allá de lo que el sentido común permite. Poco a poco, la pobre mente de Dani va cayendo más bajo, justo en medio de una espiral de traición y muerte, alimentada por un sitio suspendido en el tiempo y el espacio. La atmósfera es completamente abrumadora, te asfixia y somete sin la necesidad de recurrir al terror de la noche para hacerte voltear la mirada en la silla.

El primer aniversario de Midsommar: El Terror No Espera la Noche representa el lanzamiento de la versión extendida de la película en Blu-Ray con 171 minutos, el producto también incluye un libro de 62 páginas sobre el arte ritual utilizado en el rodaje; cabe mencionar que el texto tiene una introducción escrita por nada más y nada menos que Martin Scorsese, uno de los directores más reconocidos de nuestro tiempo. A continuación te presentamos un fragmento que habla maravillas sobre Ari Aster.

Hace un par de años vi una primera película llamada Hereditary. Desde el principio me impresionó. Aquí había un joven cineasta que obviamente conocía el cine. El control formal, la precisión del encuadre y el movimiento dentro del cuadro, el ritmo de la acción, el sonido, todo estaba allí, inmediatamente evidente.

Las ilustraciones del libro sobre el arte de Midsommar fueron realizadas por Ragnar Persson, a quien le agradecemos por esos increíbles murales que todavía inspirar terror. El artista se entregó durante meses a la tarea de investigar los murales hälsinge, mismos que lo inspiraron a desarrollar los de Harga. El combo película/libro ya se encuentra a la venta y tiene un costo de US$ 45, se enviarán a sus respectivos compradores a partir del 20 de julio.

Sobre la versión extendida, David Ehrlich comparte lo siguiente:

El corte del director no es una película radicalmente diferente, pero es mucho más rica. Algunos de los momentos adicionales son menos vitales que otros, pero todos ayudan a crear una experiencia más texturizada y, quizás lo más importante, te dan el tiempo necesario para caer aún más bajo su duro hechizo psicodélico.

