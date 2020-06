Seth Rogen prepara nuevo reboot de Las Tortugas Ninja

¿Creían que habían visto lo último de Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael? Pues estaban equivocados. Si crecieron viendo la serie animada de Tortugas Ninja, puede que estén contentos de saber que los cuatro hermanos regresarán con un nuevo reboot a la pantalla grande. El filme cuenta con el actor Seth Rogen como uno de los productores, pero de igual forma ya se ha reveladora todo el equipo creativo.

De acuerdo con Deadline, las Tortugas Ninja regresarán con una nueva película animada. El filme estará hecho con animación por computadora y será el siguiente reboot, con miras a iniciar una franquicia, por el que Hollywood apuesta. La cinta será producida por al actor Seth Rogen y contará con algunos de sus colaboradores en la dirección y en el libreto. Se espera que la película pueda iniciar su producción pronto.

El director de esta nueva aventura bajo las alcantarillas será Jeff Rowe, quien ha realziado episodios para las series animadas Gravity Falls y Connected. Brendan O’Brien, guionista de Buenos Vecinos 2 - 62% y Mike y Dave: Los Busca Novias - 35%, se encargará del libreto. Así que más o menos ya podemos darnos una idea de cómo será el tono de la cinta, la cual se planea como algo mucho más relajado y familiar.. El estudio Paramount se encargará de la distribución del filme fuera de Estados Unidos.

Las Tortuga Ninja, en caso de que no recuerden, son un grupo de cuatro hábiles guerreros que viven bajo las alcantarillas de Nueva York y combaten el crimen bajo las enseñanzas de su maestro y padre adoptivo. Empezaron con su propia historieta y eventualmente saltaron a otros medios. Quizá la que mejor recuerden sea la serie animada que comenzó en 1987 y terminó en 1996. Luego de ella, hubo varias nuevas series basadas en los personajes, lo que le presentó el grupo a distintas generaciones.

Los personajes son conocidos por su amor a la pizza y también por varios y extravagantes crossovers con otros personajes de cómics y series. Están, por ejemplo, el episodio en el que aparecen junto a los Power Rangers, en algunos cómics con otros famosos animales como Garfield y el propio Sonic, y más recientemente por una película animada en la que unieron fuerzas con nada más y nada menos que Batman.

Los más recientes filmes, Las tortugas ninja - 22% y Tortugas Ninja 2: Fuera de las Sombras - 38%, fueron adaptaciones al live action, en 2014 y 2016, que se dejaron llevar fuertemente en elementos de acción. Ambas fueron producidas por Michael Bay y, aunque recibieron una respuesta reprobatoria de la crítica, lograron recaudar un total de US$730 millones en taquilla a nivel mundial. Lo que prueba que hay fans que están emocionados por ver a los personajes en la gran pantalla oportunidad que nadie querría desaprovechar.

El nuevo reboot de las Tortugas Ninja todavía no tiene fecha de estreno, pero dado que el equipo ya está listo, lo más probable es que no tardemos mucho en ver qué clase de toma forma la nueva versión de los adolescentes que cuidad de Nueva York desde sus tuberías. Dado que se tratará de una producción animada, lo más probable es que la pandemia no afecte mucho su desarrollo, aunque de momento no se puede asegurar nada.

