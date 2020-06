The Boys: revelan primeros minutos de la segunda temporada

Diabólico. Si creían que las cosas no se podían poner más sangrientas con The Boys - 90%, estaban muy equivocados. Todo marcha de acuerdo al plan de la corporación Vought. Así parece indicarlo un nuevo avance de la segunda temporada de la serie de Amazon, la cual ha revelado los primeros minutos de los episodios que lanzará más tarde en el año. Es correcto, si alguno no nos quitará la pandemia es a The Seven.

A través de sus redes, The Boys - 90%, la serie producida por Seth Rogen y basada en el cómic del mismo nombre, reveló los primeros minutos del episodio número uno de su segunda temporada. El show regresará en septiembre y aunque no hemos visto un tráiler completo, sí han lanzado pequeños teasers con escenas de los nuevos conflictos que podemos esperar una vez que la banda de criminales vuelva a pelear contra los superhéroes de Vought.

En el adelanto, vemos al personaje de Giancarlo Esposito, quien parece ser Stan Edgar, el fundador y antiguo presidente de Vought, la compañía que genera y administra a los superhéroes en el mundo de la serie. En la escena, lo vemos en una junta en la que establece los términos para un contrato que permitirá a sus peones salirse con inmunidad de cualquier consecuencia. Mientras tanto, Black Noir parece viajar a Siria para acabar con el súper terrorista del que se nos advirtió la temporada pasada.

El show ha sido muy cauteloso con los detalles de la trama para la segunda temporada. Hace unos días, igualmente, vimos otra escena en la que Homelander (Anthony Starr) y Maeve (Dominique McElliott) conocen a Stormfront, la nueva integrante del equipo que llegará para reemplazar a Translúcido, luego de morir a mano de The Boys. De momento, no hemos visto nada de los protagonistas, pero ya podemos ver que se enfrentarán a nuevos problemas y cada vez más mortales, en el show.

La serie fue aclamada por la crítica y el público por su enfoque más satírico, aunque igualmente realista, al género de los superhéroes. Como saben, en el mundo del show, los superhéroes forman parte de una corporación que sólo se interesa en las ganancias y en las apariencias, mientras tratan de venderle al gobierno la idea de que los superhéroes, su producto estrella, son la mejor opción para garantizar la seguridad del país.



Lo que descubrimos gracias a los personajes centrales, meros seres humanos que saben de lo corruptos que estos héroes son en realidad, es que Vought es responsable de la creación de todos ellos a través de una sustancia llamada compuesto V, misma que repartieron entre guerrillas y grupos terroristas para hacer presión y obligar a Estados Unidos a comprar como guaruras a su equipo élite de héroes: The Seven.

La segunda temporada de The Boys - 90% es una de las más esperadas del año. La primera se lanzó a finales de julio, pero en 202 habrá que esperar hasta el 4 de septiembre para verla en Amazon Prime Video. Afortunadamente, es también una de las pocas que no se vieron afectadas por la contingencia mundial y lograron ser filmadas antes de que el coronavirus pusiera en jaque al mundo del entretenimiento. Así que prepárense para volver a tener miedo porque Esposito promete ser el nuevo gran antagonista en una serie ya llena de bastantes cuestionables personajes.

