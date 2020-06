Wonder Woman 3 estará inspirada en la pandemia, según Patty Jenkins

¿Qué nos puede decir una película de superhéroes del mundo? Hemos visto que el género puede, en ocasiones, explorar temas muy pertinentes. Es por ellos que la directora Patty Jenkins (Monster: Asesina en Serie - 82%, Mujer Maravilla - 92%) quiere tomarse un tiempo antes de comenzar a trabajar en Wonder Woman 3, pues aunque ya tenía algunas ideas en mente, la pandemia del COVID-19 la ha puesto a pensar sobre lo que la Princesa Amazona podría revelarnos sobre estos tiempos inciertos.

No te pierdas: DC anuncia FanDome, nueva convención virtual para sus fans

En entrevista con Total Film, la realizadora Patty Jenkins reveló que ha tenido que poner en pausa el desarrollo de dos de sus siguientes proyectos: el spin-off de las Amazonas y Wonder Woman 3. No solamente la crisis del nuevo virus nos arrebató Wonder Woman 1984, sino que podría tener implicaciones importantes e influir en la trama para la parte final de la trilogía de la superheroína más famosa de DC. Esto dijo:

He tenido que hacer una pausa porque la verdad es que la trama iba a estar basada en nuestro mundo hace seis meses y quiero asegurarme de absorber cualquiera que sea el resultado de esta pandemia. No estamos trabajando esa película inmediatamente [después de la contingencia]. Espero poder hacer la película de las Amazonas antes de la tercera Mujer Maravilla. Puede que no haga ninguna de ellas. No podemos saber lo que pasará en el mundo, ¿sabes? Pero sí, creo que la trama quedará muy similar, probablemente. Pero quiero asegurarme de que todo esto influya.

La primera Mujer Maravilla - 92% llegó meses antes de que el movimiento #MeToo y en un año en el que se demandaba mejor representación femenina en el cine. La segunda, Wonder Woman 1984, iba a tratar temas sobre el consumismo y las políticas de la Guerra Fría. Es por ello que se eligió ese año para ambientar la segunda aventura de la superheroína a la que Gal Gadot da vida. Es decir, no sorprende que Jenkins quiera hacer pertinente el final de su trilogía con el personaje.

Sobre el spin-off de las Amazonas se tenían muy pocos detalles, pero es interesante que su plan fuera hacer ese filme antes que Wonder Woman 3. Sin duda, la pandemia se juntó, o quizá incluso hizo el terreno fértil para las mismas, con protestas por la inequidad racial en Estados Unidos, tema que seguramente también debe rondar la mente de Jenkins. Además de eso, protestas en contra de las medidas de prevención, la inestabilidad económica y las próximas elecciones en ese país seguramente son mucho para procesar, por lo que suena prudente que quiera tomarse su tiempo para decidir de qué quiere hablar.

Te recomendamos: Superheroína: artista mexicana trabaja en Wonder Woman 84

Mujer Maravilla - 92%, por otra parte, estaba ambientada en la Primera Guerra Mundial, y seguía a la superheroína en su intento por detener el conflicto bélico que era provocado por el dios Ares. Al mismo tiempo, abordó cuestiones de equidad de género y los roles que había en ese entonces para las mujeres, en pequeños guiños a lo largo de la película. El filme fue aclamado por la crítica y el público y rápidamente obtuvo luz verde para una secuela.

Wonder Woman 1984, independientemente de lo que suceda con la tercera parte, continúa cambiando de fecha de lanzamiento. Originalmente iba a llegar en las primeras semanas de junio, luego se movió a mediados de agosto y, por ahora, se espera en los primeros días de octubre. ¿Podrá la guerrera llegar a salas para entonces o habrá que poner otra fecha? No queda más que que hacer como Jenkins y esperar a ver qué resulta de la pandemia.

Continúa leyendo: Wonder Woman 1984: Gal Gadot lloró después de ver la película por primera vez