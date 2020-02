Tom Holland quiere a Spider-Man en WandaVision

Tras el éxito de The Mandalorian - 90%, los ojos siguen puestos en Disney Plus. Fuera del primer show en live action de Star Wars, la plataforma ha fallado en entregar otro éxito pese a múltiples películas originales que ha estrenado desde su debut en noviembre. Pero eso podría cambiar con los shows de Marvel que están en cambio, uno de ellos: WandaVision, al cual el propio Spider-Man se quiere unir.

En entrevista con MTV, Tom Holland reveló que la serie de Marvel en la que más le gustaría participar es WandaVision. El show será protagonizado por sus compañeros Elizabeth Olsen y Paul Bettany, como Scarlet Witch y Vision. Explicó que, aunque no tiene muchos detalles sobre la trama, le llama la atención el aspecto que tiene, a partir del breve adelanto que se mostró en el Super Bowl, y trabajar más de cerca con esos dos actores con lo que ha tenido poco que ver en la franquicia:

Creo que el show de WandaVision se ve muy genial. No sé realmente de qué se trata, per se ve con mucho estilo, caso como una sitcom con la forma en la que lo rodaron. [Ellos] son dos de las personas más lindas que conozco y me encantaría trabajar con ellos algo más, conocerlos mejor. Así que si pudiera poner a Spider-Man en WandaVision eso sería genial. Kevin Feige, si lo quieres hacer, ya sabes mi número.

Algo que compartimos con el joven Holland es que hay muy poca información sobre WandaVision. Se sabe que verá, de alguna forma, el regreso del androide luego de su muerte en Avengers: Infinity War - 79%. Luego de eso, que de alguna forma los poderes para transformar la realidad de Wanda serán los responsables de crear una realidad alterna en la que vive junto a su difunto novio como si habitaran programas de comedia de antaño.

También se han visto fotos del set de quienes parecen ser oficiales de SWORD, una organización espacial encargada de monitorear y atender amenazas para la Tierra y otros planetas. Sobre quién será el villano todavía no hay detalles, pero se espera que la serie tenga una importante influencia en el futuro de la saga cinematográfica pues se ha revelado que tendrá una conexión directa con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual se estrenará a mediados del año que viene y sigue sin director.

Hay muchas posibilidades para la forma en la que estas consecuencias serían importantes, pues el personaje de Olsen es uno de los más poderosos en las historietas y se espera que el show profundice en sus habilidades. Ya sea que ella provoque la creación de los mutantes o que haga colapsar el multiverso, queda claro que es uno de los eventos más importantes dentro de la cronología ficticia de la saga. Y es por esa clase de tono místico que difícilmente podemos imaginar a Spidey dando vueltas por esas realidades a las que no tendría fácil acceso.

WandaVision todavía no tiene fecha de estreno específica se dice que podría llegar en diciembre de este año, más pronto de la fecha que se había anunciado para primavera de 2021, pero nada es oficial. Los fans de Holland podrán ver, o más bien escuchar, al joven actor como uno de los protagonistas de Onward, la siguiente aventura animada de Pixar que estrenará la próxima semana y en la que da vida a un introvertido duende.

