Kevin Smith asegura que en el futuro Capitán América inspirará a más personas que Jesús

Las películas de Marvel Studios se ha convertido en objetos de adoración para millones de personas en todo el mundo. Los superhéroes llevan mucho tiempo presentes en la pantalla grande, sin embargo, la última década ha sido realmente importante para su desarrollo. Kevin Smith, uno de sus fanáticos más leales ha gritado a los cuatro vientos que Avengers: Endgame - 95% inspirará de manera espiritual a las personas del futuro, sugiriendo de manera escandalosa una influencia más prominente que la de Jesús.

Avengers: Endgame se estrenó el pasado 26 de abril y desde entonces ha estado en boca de sus fans. La película se convirtió en fuente de especulaciones, memes y fanatismo desmedido, una conclusión cargada de enfrentamientos épicos, momentos divertidos y un final que nos despide de varios personajes vitales. Ciertas imágenes han resultado tan poderosas para mentes como la de Kevin Smith, que permanecen como obras fundamentales del cine inspirado en historietas.

A través de su perfil en Twitter, Kevin Smith defiende la idea de que la imagen en donde observamos al Capitán América sosteniendo el Mjolnir quedará marcada para siempre como un momento de gran dicha y que las generaciones venideras serán influidas por ella. Aquí toda su declaración:

Las religiones se han fundado en la Biblia, lo que resulta en millones de personas que obtienen inspiración y fortaleza moral de historias asombrosas sobre hazañas de fe fantásticas. Dentro de cientos de años, nuestros descendientes encontrarán inspiración divina en la historia del Cap blandiendo el Mjolnir.

Está claro que Kevin Smith siente una profunda devoción por los superhéroes. Las noticias vinculadas a su figura siempre tiene algo que ver con los cómics y ese fanatismo que lo caracteriza, tan solo es necesario recordar aquel tiempo cuando defendió a capa y espada las películas de Marvel de los comentarios emitidos por Martin Scorsese. Las palabras de Smith también nos recuerdan a cuando John Lennon declaró que The Beatles eran más populares que Jesucristo.

Han pasado más de diez años y la influencia de Marvel Studios no parece menguar. Avengers: Endgame se convirtió en la películas más taquillera de la historias pero eso no significa que el estudio vaya a detenerse con las producciones, sus intereses de mantener vigentes y generando dinero a los superhéroes son demasiado grandes. La Fase 3 del MCU terminó pero aquello tan solo abre el camino para nuevos personajes y nuevas aventuras heroicas, prometiendo innumerables cintas y millones de dólares para los involucrados. ¿Lograrán estrenar una cinta realmente novedosa que se aleje de su zona de confort?

Los planes para la Fase 4 son completamente desconocidos, al menos en el sentido de las nuevas amenazas. Esta nueva etapa estará compuesta por Black Widow, la cual se estrena este 1 de mayo; Eternals llegará a los cines el próximo 6 de noviembre; Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings aparecerá en cartelera el 12 de febrero de 2021; Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará disponible en salas a partir del 7 de mayo de 2021; y Thor: Love and Thunder hará reír a sus fans el 5 de noviembre de 2021.

Y para no perder el hilo de la historia, porque obviamente Marvel necesita vender más y más, será necesario mirar las series de Disney Plus tales como Loki, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. Por si fuera poco, recientemente han aparecido en línea las presuntas fechas de estreno para la Fase 5, ampliando el catálogo y las producciones hasta 2024; así es, el cine de los superhéroes se encuentra lejos de terminar, al menos en Marvel Studios. Esperamos que en el futuro un nueva tendencia logra vencer su reinado.

