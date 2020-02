Neil deGrasse Tyson se hace el inteligente criticando Arrival y se convierte en el hazmerreír de Internet

Una vez más Neil deGrasse Tyson toma las redes sociales para cometer un desliz y ser expuesto ante millones de internautas. Ayer por la tarde, el astrofísico utilizó su cuenta oficial en Twitter para comentar un presunto error en La Llegada - 94%, película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve y estrenada en 2016. Pero el “ingenio” de Neil no duró mucho, pues la crítica de cine Lindsay Ellis apareció para demostrar que es el científico quien está equivocado.

La Llegada es una adaptación del cuento corto La Historia de tu Vida, escrito por Ted Chiang , ganador de cuatro premios Hugo y cuatro premios Nebula. A pesar de la originalidad del relato, Villeneuve logra darle un giro y una profundidad lo suficientemente audaces como para considerar a su película como un producto más entrañable. En 2017, La Llegada obtuvo ocho nominaciones al premio Óscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, sin embargo, solamente se llevó la estatuilla a Mejor Edición de Sonido.

Originalmente conocida como Arrival, el relato se enfoca en la vida de Louise Banks, una brillante lingüista y profesora universitaria que es contactada por el gobierno para comunicarse y traducir el idioma de los “heptápodos”, una raza extraterrestre recién llegada a la Tierra con un importante mensaje. La Llegada es un acercamiento a la condición humana y su existencia temporal, ambas sumergidas en un vuelta de tuerca que coloca en su punto más delicado a la toma de decisiones; la virtud de su estudio a la filosofía del lenguaje, su melancólica paleta de colores, entre muchos otros detalles, la convierten en una de las propuestas más interesantes no solo de la ciencia ficción, sino del cine en general durante los últimos años.

En La Llegada, los heptápodos manejan un lenguaje que no se escribe de manera forma lineal y se compone por ideogramas, la modificación de un solo símbolo podría generar cambios importantes en el significado de las frases. Al aprender el idioma comienzas a percibir el tiempo de manera diferente, sin embargo, ninguno de estos detalles fueron los que llamaron la atención de Neil DeGrasse Tyson.

En la película ‘La Llegada’ (2016) nadie se preguntó si los patrones circulares dibujados por la criatura estaban al revés. El alienígena septopoide los dibujó desde el otro lado de una pared de vidrio transparente.

In the film "Arrival" (2016) nobody wondered whether the circular patterns drawn by the creature were backwards. The septopoid Alien drew them from the other side of a transparent glass wall. pic.twitter.com/QfTfJlpHAQ — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) February 25, 2020

Es aquí cuando la corrección de Lindsay Ellis hace su aparición:

Esto es explicado en la película. Se tomaron el tiempo para darle una escena de narración a Jeremy Rener... explicando por qué esto no tendría que importar. Lo sé, estoy siendo ruda en Twitter con Neil DeGrasse Tyson, pero esto realmente me molesta por alguna razón.

this is explained in the film. like they took the time to give Jeremy Renner a little voiceover... explaining why this would not matter.



I know, real badass on twitter dot com dunking on Neil deGrasse Tyson but but this one really bugs me for some reason https://t.co/DKx5r9m7bH — Lindsay Ellis (@thelindsayellis) February 25, 2020

No es la primera vez que Neil DeGrasse Tyson hace el ridículo en Twitter, lo ha hecho antes y de peor forma; como cuando fue condenado por minimizar los tiroteos de Estados Unidos en un tuit del año pasado. Podrá ser una estrella de la ciencia, pero otros apartados no se le dan tan bien.

En las últimas 48 horas, Estados Unidos perdió de manera horrible a 34 personas por tiroteos masivos. En promedio, en 48 horas también perdemos a 500 por errores médicos, a 300 por gripe, a 250 por suicidio, a 200 por accidentes automovilísticos, a 40 por homicidios con armas. A menudo nuestras emociones responden más al espectáculo que a los datos.

In the past 48hrs, the USA horrifically lost 34 people to mass shootings.



On average, across any 48hrs, we also lose…



500 to Medical errors

300 to the Flu

250 to Suicide

200 to Car Accidents

40 to Homicide via Handgun



Often our emotions respond more to spectacle than to data. — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 4, 2019

Claro que no pasó mucho tiempo para que publicara una larga disculpa en su página de Facebook. Ayer cometió otro tropiezo y por alguna razón tenemos la impresión de que no será el último. La segunda temporada de su programa Cosmos, cuyo subtítulo será Mundos Posibles, llegará a National Geographic el próximo 9 de marzo.

