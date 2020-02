Bong Joon-Ho comparte su lista con los 20 directores que definirán el futuro del cine

Todo el mundo quiere saber qué piensa Bong Joon-ho. Luego de sorprender al mundo con Parásitos - 100% y romper récords que se creían imposibles para el cine en lengua no inglesa, el realizador surcoreano fue invitado por la revista Sight and Sound a compartir una lista con los 20 directores que él cree definirán el cine de la siguiente década y acá se las compartimos para que, como él, no le pierdan la pista a ninguno de ellos.

No te pierdas: Bong Joon-Ho revela sus películas favoritas de 2019

Las listas son de lo más arbitrario y es por eso que Bong Joon-Ho explicó que en la suya no quiere discutir el futuro del cine sino las películas que los realizadores que menciona ya han estrenado y que el mundo ha podido ver. Técnicamente, es más bien una relación con los realizadores que le han gustado y por los que tiene altas expectativas por ver sus siguientes obras. Sobre lo que espera que le depare al cine dijo lo siguiente:

No deseo mencionar a estos 20 directores para hablar del futuro del cine. Simplemente quiero discutir las películas que ya han creado. Los cautivadores elementos visuales de Midsommar, el océanos negro de Asako I& II, la belleza de El Faro emitiendo luz negra y blanca más allá del mar, la interminable plática de los hijos en las películas de Yoon Gaeun, el asombroso milagro cinematográfico que es Happy as Lazzaro.

Esta es la lista:

1. Ali Abbasi

2. Ari Aster

3. Bi Gan

4. Jayro Bustamante

5. Mati Diop

6. Robert Eggers

7. Rose Glass

8. Ryûsuke Hamaguchi

9. Alma Har'el

10. Kirsten Johnson

11. Jennifer Kent

12. Oliver Laxe

13. Francis Lee

14. Pietro Marcello

15. David Robert Mitchell

16. Jordan Peele

17. Jennifer Reeder

18. Alice Rohrwacher

19. Yoon Gaeun

20. Chloé Zhao

En ella se encuentran directores que ya han recibido la atención de la crítica, como Eggers quien volvió a sorprender con El Faro - 96%, su segundo largometraje. Tenemos también a varios autores de terror como Ari Aster, Jennifer Kent, de The Babadook - 98% y The Nightingale, a Jordan Peele, al igual que David Robert Mitchell de Está Detrás de Ti - 97% y El Misterio de Silver Lake - 56%. Incluso a una futura directora de Marvel :Chloe Zhao, quien sigue rodando Eternals para ese estudio pero conmovió con The Rider - 95%.

Te recomendamos: Las mejores películas de Bong Joon-Ho según el Tomatómetro

La documentalista Kirsten Johnson, quien colaboró en Citizenfour - 96% también aparece en ella. Y se encuentran de igual manera las debutantes Alma Har’el y Mati Diop que el año pasado comenzaron su carrera como directoras de largometraje con Honey Boy - 90% y Atlantics - 100%, respectivamente. Además, también cabe destacar que casi la mitad de los directores mencionados por Bong son mujeres.

En México, Parásitos - 100% todavía puede ser encontrada en algunas salas y sobre los filmes de estos directores, casi la mitad de ellos han tenido por lo menos una de sus películas en la cartelera de nuestro país. Afortunadamente, ahora es más fácil comprar y conseguir filmes de todo el mundo gracias al Internet, así que guarden está lista, vean tantos de sus títulos como les sea posible y no olviden esos nombres porque podría ser que la siguiente gran cinta del año venga de alguno de ellos.

Continúa leyendo: Martin Scorsese le escribió una carta a Bong Joon-Ho tras su victoria en los Óscar