Las testigos clave para el juicio de Harvey Weinstein no creían que lo declararían culpable

Han pasado algunos años desde que se destaparon los casos de abuso sexual y violencia contra varias mujeres por parte de Harvey Weinstein, y a pesar de que tardó en llegar, la justicia ha tocado a la puerta de quien fuera uno de los más grandes productores de la industria cinematográfica en Hollywood. Debido a su posición, se especulaba sí el jurado fallaría en favor o en contra de este magnate, pero, el lunes por la tarde Weinstein fue condenado por un cargo de acto sexual criminal y uno de violación en tercer grado. A pesar de tener en su historial unas 100 acusaciones, dos de estos fueron los casos que se tomaron más a consideración para poder llevar a cabo el juicio que terminaría por ponerlo tras las rejas.

Jessica Mann y Miriam Haley son las mujeres clave que sufrieron de abusos por parte del ahora convicto Weinstein. Mann, quien admitió durante su testimonio haber sostenido una relación parcialmente consensuada, pero compleja y abusiva con Weinstein en el transcurso de cinco años, acusó a Weinstein de violación en una habitación de hotel de la ciudad de Nueva York en 2013. Haley, ex asistente de producción en el set de Proyecto Runway, lo acusó de sexo oral forzado en su apartamento de Manhattan en 2006, este último suceso fue lo que terminó por dictaminar la sentencia de Weinstein bajo los cargos de acto sexual criminal.

Los casos de Mann y Haley fueron los que más se desarrollaron durante el juicio, sin embargo, otras cuatro mujeres testificaron para demostrar los comportamientos abusivos en todos los ámbitos que eran propios de Harvey. La revista The Time nombró a este grupo de mujeres que alzan su voz y cuentan las experiencias que han vivido como “The Silence Breakers” lo que se podría traducir como “Las rompedoras del silencio”.

La actriz de Los Soprano, Annabella Sciorra y las ex actrices aspirantes Tarale Wulff, Dawn Dunning y Lauren Young fueron las testigos clave y ahora son parte de The Silence Breakers. Cada una de ellas ofrecieron una entrevista para Variety en la cual confesaron que no creían que un juicio y menos una sentencia, podrían llegar a ser una realidad. Las entrevistas tuvieron lugar antes del veredicto del jurado, por lo que las Rompedoras del Silencio no estaban tan seguras de que Weinstein llegaría a la cárcel y el sólo hecho de que hubiera un juicio les parecía un gran avance dentro de las injusticias que se viven en la industria. Dulany dijo:

Uno de los impactos más positivos es que le dice al mundo y a nuestra industria que los sobrevivientes de agresión sexual son importantes. Cuando hablamos y hacemos oír nuestras voces, podemos llevar a un depredador a la corte. Podemos hacer que esto suceda. No parecía que antes del movimiento #MeToo realmente importáramos y que algo sucedería. La oficina del fiscal de distrito tuvo la oportunidad de llevar a Harvey Weinstein a juicio en 2015 y no lo hizo, y realmente creo que eso tenía que ver con su poder e influencia. Entonces, verlo en un tribunal penal les dice a los sobrevivientes que sus voces importan y que pueden buscar justicia. Me parece justo que haya sido acusado de estos crímenes y enfrentado un juicio penal. Ese fue un gran, gran momento verlo entrar a la corte ese primer día porque ciertamente no creía que cuando fui agredida hace más de 20 años que alguna vez vería eso.

Para ellas, el juicio ya era una victoria, una que implicaba que se dejaría claro que las víctimas de abusos sexuales no son casos aislados y que hay varios Harvey Weinstein por todo el mundo. Gomes añadió que, dentro de la importancia de este juicio, es que abrió la conversación sobre la falta de educación sobre el trauma que viene después de una violación. Considera que este momento es un punto de inflexión para poder cambia la conciencia cultural que rodea a las víctimas de agresión sexual.

Después de múltiples acusaciones y con los testimonios de las mujeres antes mencionadas, el jurado falló en contra del magnate. Ahora, se enfrenta a una sentencia máxima de 29 años.

