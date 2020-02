The Mandalorian: Giancarlo Esposito revela que la segunda temporada estará llena de "acción sable láser"

Mientras que los fanáticos esperaban con gran emoción The Mandalorian - 90% poco antes de su estreno en Disney Plus el pasado 12 de noviembre, Lucasfilm no alcanzó a ver el gran éxito que se acercaba. Din Djarrin y El Niño se robaron los corazones de los espectadores e incluso se podría decir que su final tuvo mejor recepción que Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. La segunda temporada llegará muy pronto y una de sus estrellas, Giancarlo Esposito, ha confirmado que los nuevos episodios estarán cargados con acción de sable láser, algo que todos los fanáticos siempre reciben de buena manera.

Esposito fue presentado en The Mandalorian como Moff Gideon, un hombre al servicio del Imperio que en sus tiempos mejores se desempeñó como Mariscal. Tras la caída del Lord Sith, Gideon siguió al frente de una fuerza menor compuesta por stormtroopers, soldados de asalto e incineradores. En el último episodio le revela a Din, Cara Dune y Greef Karga que está en busca de El Niño y que sus acciones no se detendrán hasta tenerlo bajo su poder.

Tal y como se vio en el capítulo ocho de The Mandalorian, IG-11 logra acabar con la emboscada de Gideon al activar su autodestrucción y Din Djarin alcanza a derribar el TIE del villano utilizando su recién adquirido jetpack. La amenaza parece haber terminado, sin embargo, en la última escena observamos que Moff ha sobrevivido y que para escapar de la nave utiliza el Darksaber de los Mandalorianos, momento que llenó a los fans de altas expectativas para el futuro.

Durante su aparición en la FAN EXPO de Vancouver, Giancarlo Esposito habló para Comicbook sobre su trabajo en el set de rodaje de The Mandalorian en la segunda temporada, asegurando que ha tenido mucho tiempo para utilizar el Darksaber.

[Mi personaje] estaba un poco conmocionado y ha tenido algunos roces con alguien más, y espero que lo disfruten cuando lo vean. Gran acción épica de sable láser estará ocurriendo en esta serie, y debo mencionar que mi personaje es el único de la primera temporada que pudo ser honrado con el hecho de tener un sable láser. Se siente maravilloso.

