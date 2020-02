Disney revela nuevos detalles sobre la siguiente aventura de Star Wars

Los últimos meses no han sido espectacularmente buenos para Star Wars. En diciembre del año pasado se estrenó Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, dejando a los fans asqueados con esa conclusión barata sacada de la manga. Ahora, el camino es largo hasta la recuperación total de la confianza del público, sin embargo, Disney no piensa darse por vencida en esta misión. Hace tan solo unas horas, Lucasfilm reveló los primeros detalles de Star Wars: Project Luminous, una ambiciosa iniciativa que presentará más aventuras en la galaxia.

De acuerdo con la información compartida por el estudio (vía Comicbook), Star Wars: Project Luminous será una serie de novelas y cómics ubicadas varios cientos de años antes de la saga Skywalker, en la Alta República, un tiempo dorado en donde los Jedi eran auténticos guardianes de la galaxia y se les tenía un profundo respeto. Está claro que se trata de un paso gigantesco hasta la llegada de la siguiente película de Star Wars en 2022, básicamente es la creación de material para tener a los fans contentos mientras la larga espera hacia la pantalla grande transcurre.

Gracias a la información proporcionada por la misma Lucasfilm, hemos descubierto que la empresa ha reunido a un impresionante número de escritores para comenzar con el trabajo, varios de ellos involucrados en otros proyectos relacionados con la literatura o los cómics de la marca. Entre ellos encontramos a Cavan Scott (Star Wars Adventures), Claudia Gray (Star Wars: Master & Apprentice), Charles Soule (Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith), Daniel José Older (Star Wars: Last Shot) y Justina Ireland (Star Wars: Lando’s Luck). El periodista Germain Lussier, ha compartido un poco sobre el proyecto.

Project Luminous es una historia masiva contada a través de múltiples libros, tomando lugar 200 años de las películas. Es un tiempo de paz. Y esta historia inicia con la idea: ¿Qué asusta a los Jedi? Comienza en agosto de 2020.

Hay nuevos héroes, nuevos villanos, nuevos desafíos, nuevas historias. Es un espacio blanco tanto como Star Wars lo ha sido durante un tiempo. Aquí hay una frase divertida para describirlo: son los Caballeros Jedi en la Mesa Redonda.

¿Logrará Lucasfilm zurcir todo el daño que ha provocado en los últimos años? Bajo el mando de Disney, la franquicia ha tenido grandes momentos, ahí tenemos el ejemplo de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%; sin embargo, la trilogía que debía heredar la historia Skywalker resaltó por ser un compendio idea arrojada al azar que no fueron ordenadas o bien desarrolladas. J.J. Abrams y Rian Johnson hicieron cosas muy diferentes, y tal parece que nunca se sentaron a hablar realmente sobre narrar una aventura en conjunto.

Johnson falló en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, pero vaya que introdujo una serie de ideas interesantes, como el hecho de que la sangre no importa y que un elegido de la Fuerza puede venir de cualquier sitio; para El Ascenso de Skywalker, Abrams se deshace completamente de lo anterior en un intento de no padecer todo el odio y las críticas que recibió episodio VIII… errando de forma monumental. La última entrega de la nueva trilogía recibió las peores calificaciones y comentarios, además, su desempeño en taquilla fue lamentable en comparación con el de sus predecesoras. Mal para Abrams y mal por Disney al ser unos cobardes que no se atrevieron a ir más lejos.

La siguiente película de Star Wars llegará hasta 2022 y por el momento los detalles son desconocidos. Teniendo en cuenta la cantidad de material que comenzará a llegar sobre la Alta República, es probable que Lucasfilm tome inspiración para desarrollar una aventura en la pantalla grande, pronto lo descubriremos.

