Mulán: nuevo spot enciende de nuevo boicot contra la actriz y película

Defender el honor del pueblo chino será una verdadera tarea para Mulan. Meses después de que la protagonista del remake, Yifei Liu, publicara un mensaje a favor de la policía de Hong Kong, durante las brutales protestas de la gente de esa ciudad, un nuevo spot ha recibido la furia del público en YouTube y ha encendido de nuevo el intento de boicotear la producción de Disney.

En caso de que no lo recuerden, el año pasado la propuesta de una ley de extradición, que ponía a Hong Kong bajo el control del sistema legal de China, ocasionó protestas por los ciudadanos de esa región en contra del gobierno. Las manifestaciones fueron objeto de una campaña de desprestigio en el territorio principal del país asiático y entre muchos mensaje oficiales de apoyo a la policía de la ciudad uno fue publicado por la protagonista de Mulán, Liu Yifei.

Esto no le sentó bien al público, especialmente por acá en occidente donde han llegado muchas noticias e imágenes de la brutalidad con la que se ha atacado a los manifestantes y menos todavía de la actriz que daría vida a un personaje femenino que supuestamente defiende al pueblo de su nación de la invasión extranjera. Y en el más reciente spot de la cinta en Youtube, el número de “dislikes” supera casi al triple los me gusta. Los comentarios también recuerdan la controversia y lamentan que la protagonista no esté del lado de los manifestantes.

Mulán - 86%, tanto el clásico animado como la nueva, están inspiradas en una balada folclórica del pueblo chino sobre una joven que se disfraza de un soldado para pelear en nombre de su familia en contra de una invasión. Es por ello que parece mucho más incoherente que Yifei haya hecho ese comentario de tan poca empatía con los que, hasta la fecha, suman ya más de nueve mil heridos durante las protestas.

No está clara la razón por la que ese spot en específico ha despertado de nuevo la polémica. Lo que es seguro es que seguro escucharemos más de este tema en la siguientes semanas cuando comience la gira de prensa y probablemente, ni la actriz ni la directora Niki Caro podrán evitar que se les pregunte sobre esa publicación. Aunque difícilmente esto afectará la taquilla de la cinta, sí podría llevar algunas notas negativas al público.

El live-action de Mulán enfrenta otros retos. Por una parte, complacer a los fans del animado a pesar de cambios a elementos de la original, como su aspecto musical. Y por la otra, debido al brote de coronavirus, el cual no ha podido ser contenido en China y podría afectar la taquilla en ese país. Mala suerte para Disney quien justo se preocupó por hacer los arreglos pertinentes a la historia que fueran necesarios para no molestar a la censura de esa nación y poder estrenarla allí y ahora podrían haber sido en vano.

Mulan llegará a cines el próximo 27 de marzo. El filme es uno de gran interés para el estudio que supuestamente desembolsó una importante cantidad para su producción y, de fallar, podría representar una pérdida importante. ¿Escalará el supuesto boicot a la cinta con ayuda de las protestas en Hong Kong o podrá el estudio salvar al filme de este escándalo de relaciones públicas? Estamos a nada de descubrirlo.

