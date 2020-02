Sonic La Película se mantiene como reina de la taquilla durante su segundo fin de semana

Han pasado dos semanas desde la llegada de Sonic La Película - 89% a la taquilla y su reino se mantiene sólido y andante. El erizo azul no solo se convirtió en la adaptación de videojuegos con el estreno más exitoso de la historia, también conserva su estatus como la cinta líder de la cartelera en su segundo fin de semana. Algunos pensaron que para estos días ya estaría ocupando el segundo o tercer lugar, pero las cosas han resultado mucho mejor de lo esperado.

Sonic La Película es la historia del famoso erizo de SEGA, una simpática bola de pelo y púas que llegó al planeta Tierra con el objetivo de escapar de aquellos que están en busca de ejercer control sobre sus increíbles poderes. Sonic vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski (James Marsden). Ambos unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey), que intenta atrapar al erizo con el fin de emplear sus poderes para mejorar la eficiencia de sus creaciones y abarcar planes de dominación mundial.

Sonic La Película tuvo que enfrentarse a severos problemas cuando a principios de 2019 se liberó el primer tráiler en redes con un diseño de pesadilla para el personaje estelar. Aquel Sonic era la acumulación de las ensoñaciones más perversas de los ilustradores, una criatura de horrores oníricos que causó grandes temores entre los usuarios de las redes sociales. Las quejas no se hicieron esperar y poco después el director anunció que la película sufriría un retraso con la intención de mejorar la apariencia del protagonista, muy sabia decisión.

La aparición del segundo tráiler representó un cambio muy importante en la línea de la cinta. Mientras que muchos ya la consideraban un fracaso ante el esperpento protagónico mostrado, la renovación de su imagen supuso un antes y un después. De un momento a otro, Sonic La Película recuperó el cariño de los fans y se convirtió en un lanzamiento muy esperado de 2020.

Su tiempo en salas llegó y durante el primer fin de semana sorprendió a los analistas con US$ 58 millones de taquilla, cantidad que superó todo lo recaudado por anteriores adaptaciones de videojuegos a lo largo de los años. Ahora, con la llegada de El Llamado Salvaje - 80% de Harrison Ford, algunos pensaron que el erizo quedaría en segundo plano, pero no. Mientras que la adaptación de la novela de Jack London reunió US$ 24.8 millones, Sonic queda en el primer lugar de la lista con US$ 26 millones, dando un total de US$ 106 millones en la taquilla global. Nada mal para una cinta que recibió bastante odio en sus primeros momentos y que incluso le valió una broma muy cruel a Jim Carrey en los Globos de Oro 2019.

Sonic La Película superó las recaudaciones de estreno de cintas como Pokémon: Detective Pikachu - 69% y Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos - 28%, pero todavía tiene un largo camino hasta superar las cifras totales de ambas. No cabe duda que los últimos años han sido buenos para las adaptaciones de videojuegos, una señal reconfortante que habla sobre un futuro prometedor para este género que durante muchos años fue condenado por la industria.

Atención, spoilers a continuación. Sonic La Película es una aventura para toda la familia y estamos seguros de que la historia está lejos de terminar. La escena poscréditos es una gran promesa sobre la llegada de más personajes famosos de la franquicia, además, el Dr. Robotnik ha entrado en una nueva etapa para su personaje. Esperamos que muy pronto lleguen novedades sobre el proyecto, necesitamos ser testigos de la “épica reunión”.

