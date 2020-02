Disney podría hacer que Deadpool 3 sea PG-13

Mientras el mundo presenciaba uno de los acuerdos más insólitos de la historia: la compra de 21st Century Fox de parte de Disney, el primer pensamiento de los fans de Deadpool fue que el superhéroe no sobreviviría el acuerdo y jamás llegaría una tercera entrega. Afortunadamente, a finales del año pasado, el propio Ryan Reynolds confirmó que la película ya era un hecho, sin embargo, esto no resolvía la principal duda de los seguidores de este cínico personaje: ¿la compañía del ratón producirá un filme clasificación R? Nueva información revela que las sospechas podrían haber estado en lo correcto, ya que es muy probable que Deadpool 3 sea PG-13. ¿En serio?

El mayor temor de los fanáticos de las hazañas y la irreverencia del personaje en Deadpool - 84% y Deadpool 2 - 85%, siempre fue que Disney decidiera que la tercera entrega fuera un filme familiar como los del Universo Cinematográfico de Marvel. En un principio se había asegurado que todos los contenidos que alguna vez pertenecieron a Fox, continuarían enfocados al público adulto. Sin embargo, así como la compañía del ratón decidió deshacerse del “Fox”, es probable que también decida redireccionar sus producciones.

Nueva información proveniente de We Got This Covered asegura que Disney está considerando realizar un cambio de clasificación en Deadpool 3. A pesar de que sólo podemos imaginarnos la vulgaridad de Wade Wilson dentro de una R, la compañía del ratón quiere darle un completo giro a la tercera entrega y hacerla PG-13. Aunque esto puede sonar aberrante para cualquier fan de este enmascarado antihéroe, el estudio tiene una buena justificación y tiene que ver con una película que se estrenó recientemente y resultó un fracaso: Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, el increíble fracaso taquillero que representó Birds of Prey para Warner Bros., ha hecho que Disney dude de la plausibilidad de hacer Deadpool 3 clasificación R. Más allá de los valores familiares, lo más importante para la compañía del ratón es hacer dinero, y si una clasificación impide que la mitad de la familia pueda asistir al cine a ver un filme con la garantía Disney, entonces se lo pensarán dos veces.

Sin embargo, hacer Deadpool 3 una película PG-13 parece una decisión innecesariamente reaccionaria, dado que en el pasado, la clasificación R no fue ningún impedimento para que el enmascarado triunfara en las taquillas. Por supuesto que también está el reciente ejemplo de Guasón - 91%, filme increíblemente galardonado y que se hizo de extraordinarias ganancias mundiales.

A pesar de tener buenos ejemplos de filmes exitosos con clasificación R, la compañía del ratón tiene sus dudas sobre si esto no puede resultar un total desastre. Sabemos que Disney hace lo posible porque sus películas tengan un lugar en todas partes del mundo, incluso si tienen que editarlas un poco o cortas algunos segundos de “innecesarias” escenas que puedan causar polémica en algunos lugares (como las interacciones entre personajes miembros de la comunidad LGBTQ).

No obstante, incluso si desafortunadamente Deadpool 3 se convirtiera en una película PG-13, tiene la ventaja de que el personaje ha utilizado desde la primera entrega el recurso de romper la cuarta pared. Esto podría ser utilizado a su favor, incluso para burlarse de su situación actual de no poder utilizar lenguaje demasiado vulgar ni violencia increíblemente gráfica. Sin duda un buen guión e interacción con el público compensaría el cambio de clasificación, aunque estamos seguros de que no sería lo mismo.

Por el momento el filme se encuentra en una etapa temprana de producción, por lo que habrá que estar pendientes a las futuras decisiones de la compañía del ratón. Esperamos que Deadpool 3 conserve la esencia que ha hecho tan hilarante la historia de este controvertido personaje y no tengamos a otro superhéroe infantil, algo que muchos fans han criticado del Spider-Man interpretado por el actor Tom Holland.