Sonic La Película: Dwayne Johnson podría interpretar a Knuckles en la secuela

Sonic La Película - 89% hizo un gran trabajo en cuanto llegó a los cines de casi todo el mundo. La película dirigida por Jeff Fowler debutó con la mejor recaudación en taquilla para una adaptación de videojuegos, quitándole el récord a Pokémon: Detective Pikachu - 69% gracias a los US$58 millones que consiguió en Estados Unidos durante su primer fin de semana, cantidad que actualmente se ha duplicado al sumar su recaudación en mercados internacionales hasta pasar de los US$130 millones al momento de esta nota y continúa en ascenso.



No te lo pierdas: Sonic La Película: Easter Eggs que probablemente te perdiste



Paramount Pictures necesita desesperadamente una franquicia para poder hacer frente al ritmo de otros grandes estudios cinematográficos y la mascota de Sega parece ser la respuesta. Sabemos que cualquier fórmula que haya demostrado tener éxito será de interés inmediato para cualquier compañía que estará más que contenta para repetirlo. De esta manera es que es seguro creer que habrá una secuela a la película que protagonizaron James Marsden y Ben Schwartz en la voz del erizo azul, además de que sus escenas post-créditos prácticamente confirman el comienzo de lo que podría ser un nuevo universo cinematográfico.



Al final de la película vemos al Dr. Robotnik (Jim Carrey) aislado en el Planeta Hongo y abrazando lo que finalmente es su transición como el villano Dr. Eggman, a quien de seguro muchos recordarán del videojuego. Otra de las escenas reveló un primer vistazo al personaje Tails, un zorro de dos colas que tiene la capacidad de volar, que apareció por primera vez en Sonic the Hedgehog 2, así que ese es el indicio perfecto para saber que otros personajes están por llegar.





Nueva información proveniente de WGTC indica que el siguiente en ser introducido es Knuckles, un equidna que actúa como guardián de la Master Emerald, una esmeralda gigante que posee el poder de controlar a otras Chaos Emeralds. Para quienes no están al tanto, su primera aparición fue en Sonic the Hedgehog 3 y no tuvo una relación tan buena que digamos con Sonic y Tails puesto que los consideraba enemigos al creer que estos querían robar la esmeralda, pero todo había sido parte de un plan del malvado Dr. Eggman. El villano era quien realmente quería robarla y procedió a engañar a Knuckles para que se deshiciera del erizo y el zorro.



Te recomendamos: Sonic La Película | Por qué la taquilla fue mejor de la esperada

Cabe señalar que el mismo sitio señala en su reporte que el actor considerado para el papel es nada más y nada menos que Dwayne Johnson. Esta información parece confirmarse con lo que dijo el actor Neal McDonough, que interpretó al alcalde Bennington en la película, quien dijo haber escuchado por ahí que se mencionaba al actor de Jumanji para el papel. Esto declaró durante su aparición en la Fan Expo en Canadá (vía Comic Book):

Estoy deseando que llegue la segunda parte. Una segunda película podría ser buena idea, ya he escuchado rumores de que The Rock va a estar [en ella]. The Rock está en la segunda parte de todo, por cierto.

Aunque dicho comentario emocionó a los fans, nada está confirmado y Dwayne Johnson tampoco se ha manifestado, Lo que sí sabemos gracias a Twitter es que dijo que recuerda haber jugado los videojuegos de Sonic cuando se encontraba en la universidad, refiriéndose al hecho de que el personaje lo menciona en una de las escenas. Por su parte, el director Jeff Fowler estaría contento de poder contar con él para un cameo, pero tenerlo como una de las voces de uno de los personajes más interesantes de la saga que nació hace más de veinte años gracias a Sega sería aún mejor.



No cabe duda que la adición del actor Dwayne Johnson, recientemente visto en los blockbusters Jumanji en la Selva - 76% y Jumanji: el siguiente nivel - 83%, al elenco de la secuela podría atraer más público de todas las edades a una nueva aventura que promete más diversión de la que continúa en cartelera por segunda semana consecutiva.

Continúa leyendo: Sonic La Película | Top de críticas, reseñas y calificaciones