Liam Neeson ya no tiene interés por los superhéroes ni por Star Wars

Las películas de superhéroes están entrando a una nueva década de vida y por ahora parece que no tienen planes de detenerse. Dentro de la cultura popular son una fuerza dominante que ha sabido traducirse en millones de dólares de taquilla casi de forma segura y lo mejor de todo es que gracias a su popularidad muchos actores están dispuestos a subirse al tren de las adaptaciones de cómics, incluyendo a aquellos que nunca imaginamos ver en ese lugar. Pero aunque a algunos les agrade la idea de la fama mientras usan trajes ajustados, a Liam Neeson le parece repulsiva.



No te lo pierdas: The Batman: Ben Affleck da su bendición a Robert Pattinson, "lo hará genial"

Así como lo leen, el actor que encarnó al mismísimo Ra’s al Ghul en Batman Inicia - 84% y El Caballero de la Noche Asciende - 87% no está dispuesto a regresar a este tipo de películas porque no quiere tener que ir a un gimnasio varias horas al día solo para después ponerse un traje ridículo que podría tener una capa. Al menos no fue tan lejos como Martin Scorsese y sus polémicas declaraciones sobre el cine de superhéroes, pero fue igual de honesto al compartir lo que cree.



Esta es la interesante declaración que dio a Entertainment Tonight (vía Cinema Blend) en una entrevista exclusiva con motivo de la promoción de un reciente trabajo. Esto dijo cuando se le preguntó si le gustaría volver a participar de una película de superhéroes o de una de las nuevas de Star Wars.

Seré honesto contigo, no. No me gustaría. Realmente no soy un gran fanático del género. Creo que es Hollywood con todas la parafernalia y efectos y los logros técnicos y esas cosas, que admiro, pero no tengo ganas de ir al gimnasio durante tres horas todos los días para levantarme y ponerme un traje de velcro con un capa.

Te recomendamos: Star Wars: se confirma nueva película sobre el planeta sith Exegol



Antes de que el actor se ganara un papel relevante en la trilogía de Batman que hizo el cineasta Christopher Nolan, el papel por el que muchos lo reconocían es precisamente el de un Maestro Jedi en la trilogía de precuelas de Star Wars. Allí él interpretó a Qui-Gon Jinn, un maestro rebelde que se encargó de impartir sus conocimientos a su aprendiz Obi-Wan Kenobi, actividad que dividía con el hecho de que era un miembro sabio y respetado de la Orden Jedi que de no ser por su rebeldía hubiese ganado un puesto en el Alto Consejo Jedi.



Neeson recordó que disfrutó trabajar con George Lucas en Star Wars y admitió que en ese tiempo no le importó si tenía que usar un traje de Jedi o no, porque para la época ese proyecto era algo totalmente novedoso a pesar de que para ese entonces ya contaba con una trilogía realizada previamente.

Admiro a los actores y conozco a algunos de los actores que lo hacen, y lo hacen fantásticamente. Simplemente no es mi género, realmente no lo es. La primera Guerra de las Galaxias, estuve en eso, eso fue hace 22 años, y lo disfruté, porque era novedoso y nuevo. Estaba actuando para unas pelotas de tenis, que finalmente serían pequeñas criaturas peludas. Fue interesante, en cuanto a la actuación, intentar hacer que eso parezca real, pero eso fue lo último. Es bastante agotador.

Cabe destacar que Liam Neeson se encuentra promocionando en la actualidad una nueva película llamada Ordinary Love, en la que junto con la actriz Lesley Manville dan vida a una pareja que lleva casada por muchos años y cuya relación es puesta a prueba cuando a ella se le descubre un cáncer y deben seguir todos los procesos que eso conlleva, incluyendo lo dura que puede ser la quimioterapia. Su estreno fue en el Festival Internacional de Cine de Toronto celebrado en septiembre de 2019, pero es apenas ahora que ha llegado a los cines de países selectos.

Continúa leyendo: The Batman: fotos del set revelan el traje completo