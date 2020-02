No Time To Die, el tema de Billie Eilish ya es el más exitoso de la franquicia

No Time to Die será la última película de Daniel Craig como el icónico Agente 007. Después de que el actor protagonizara emocionantes misiones en 007: Casino Royale - 95%, 007 Quantum - 64%, 007 Operación Skyfall - 93% y 007 Spectre - 65%, será tiempo de retirarse y abrir el camino a una nueva generación de Bond. Irónicamente, el tema principal de la despedida de nuestro valiente espía, está a cargo de una de las cantantes más jóvenes y famosas de nuestra época: Billie Eilish.

La canción, que fue coescrita y producida por Eilish y su hermano Finneas O'Connell, obtuvo 90,000 ventas en los últimos siete días, incluyendo 10.6 millones de transmisiones. Esto la hizo batir tres récords de un solo golpe: su primer sencillo número uno en Reino Unido, la más grande semana de apertura para un sencillo en lo que va del año y el mayor debut de todos los tiempos para un tema de la franquicia de James Bond. ¡Bien por ella!

Este enorme logro llega justamente al final de una semana que comenzó de manera muy emocionante para la intérprete de "Bad Guy". La joven cantó "No Time to Die" por primera vez en los Brit Awards el martes, donde ganó el premio a la Mejor Mujer Internacional. Acompañada de una orquesta dirigida por el gran Hans Zimmer, impactó a los asistentes de la gala, así como a sus fans que no dejaron de apoyarla a través de redes sociales. La cuenta oficial de Twitter del próximo filme del Agente 007 se sumó a las felicitaciones a Billie Eilish:

No Time To Die de Billie Eilish es el número 1 en las listas de venta de esta semana en el Reino Unido. Éste es el primer sencillo de Billie en el Reino Unido y la semana de apertura más grande de todos los tiempos para un tema [de James] Bond.

#NoTimeToDie by @billieeilish is Number 1 on this week’s @officialcharts in the UK. This is Billie’s first UK chart-topping single and the biggest opening week of all time for a #Bond theme. pic.twitter.com/fBhROzo6O1 — James Bond (@007) February 21, 2020

No es la primera vez que un tema de la franquicia Bond encabeza las listas de ventas. La primera en alcanzar este logro fue Adele en 2012 con "Skyfall". Posteriormente, la cantante británica se llevó el Premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas a Mejor Canción Original. Asimismo, Sam Smith consiguió la anhelada estatuilla en 2015 gracias a “Writing’s On The Wall”, otro conocido tema que también destacó por tener una excelente semana de apertura.

En declaraciones a GQ Hype, Finneas O´Connell, hermano de Billie Eilish, explicó cómo fue el proceso creativo para hacer el tema principal de No Time To Die. De acuerdo con el ex actor de Glee, ambos recibieron las primeras páginas del guión, mismas que fueron su base para comenzar a escribir una canción que trasmitiera los sentimientos del protagonista en su última entrada a la franquicia:

Nos dieron las primeras 20 páginas del guión. Supongo que hasta el momento en que entra la canción durante la película, ¿verdad? Pudimos leer las primeras 20 páginas, lo que obviamente fue increíble. Nos dio un buen manejo y una idea de hacia dónde iría la canción y el tono.

De acuerdo con Finneas, él y Billie tuvieron que esperar la aprobación de los productores de Bond sobre su tema musical: “No es tuyo hasta que sea aprobado para la película, de alguna manera. Lo entiendo y se agrega a una cierta cantidad de, digamos, emoción”. Recientemente la canción se presentó en los Brit Awards, donde el dúo brilló por su excelente interpretación con una orquesta en vivo. Un ambiente más relajado para la joven, quien comentó en una entrevista que su presentación en los Óscar 2020 fue una “basura”, pues se sentía totalmente fuera de su medio.

No Time To Die llegará a los cines en los primeros días de abril. Faltando tan poco, no te puedes perder las noticias sobre la última entrega que nos presentará al actor de Entre Navajas y Secretos - 100% como el icónico Agente 007. ¿Quién será el próximo James Bond? El tiempo nos lo dirá.