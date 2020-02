Godzilla vs. Kong: se filtra un primer vistazo de la película y es sorprendente

Si eres aficionado a la destrucción y los monstruos gigantes, seguramente estás emocionado por la llegada de Godzilla vs. Kong, película que promete darnos un espectáculo de kaijus impresionante que dejará con la boca abierta a los fanáticos de la franquicia. Gracias a una filtración de Fandom Wire ya tenemos un primer vistazo y promete un gran enfrentamiento.

Godzilla vs. Kong es la culminación del universo de monstruos, también llamado MonsterVerse, de Legendary Pictures, que pretendía rescatar a las criaturas que cautivaron la imaginación de millones en el siglo pasado: Godzilla, Mothra, King Kong, King Ghidorah, etc. El filme estaba programado para llegar en marzo de este año, pero su estreno se retrasó hasta noviembre y hasta ahora no hemos tenido ningún avance oficial.

Lo único de lo que disponemos por el momento son juguetes, una fotografía borrosa, y ahora una posible imagen promocional que nos muestra al Rey de los Monstruos lanzando su aliento atómico en medio de una ciudad con rascacielos en llamas. El diseño de Godzilla que verán a continuación, es más o menos similar a la serie Millennium, que fue lanzada entre 1994 y 2004 y constó de Godzilla 2000 (1999), Godzilla vs. Megaguirus (2000), Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack (2001), Godzilla Against MechaGodzilla (2002), Godzilla: Tokyo S.O.S. (2003) y Godzilla: Final Wars (2004).

Fandom Wire comenta que la imagen es solo un breve adelanto de lo que podría revelarse durante la Toy Fair que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de Nueva York. El concept art muestra una versión de Godzilla parecida a la de Godzilla Against MechaGodzilla y Godzilla Tokyo S.O.S.

Ya en la Comic Con Experience, de Brasil, durante el panel de Warner Bros, se filtró una fotografía muy borrosa del enfrentamiento entre los dos titanes:

Pero estos no son los únicos spoilers de Godzilla vs. Kong que se filtran; a principios de año una fotografía desde la Hong Kong Toys & Games Fair nos mostró a lo que parece ser MechaGodzilla, monstruo mecánico enemigo del verdadero Godzilla. Si alguien tenía dudas de que la versión robótica del reptil gigante iba a aparecer en el MonsterVerse, basta recordar que en los créditos finales de Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%, aparecieron unos recortes de periódico con este revelador texto:

Monarca aumenta sus fuerzas alrededor de la Isla Calavera. De La Rosa continuó afirmando que Monarch no solo estaba desarrollando a un gigante mecánico en Isla Calavera, sino que ya había intentado crear titanes orgánicos en el pasado, y que son los causantes de varios de los incidentes recientes que involucran a los Titanes. Él es parte de un grupo que piensa que el ataque Muto fue un trabajo interno.

Godzilla II: El Rey de los Monstruos, la última entrega de la franquicia, no fue el éxito en taquilla que se esperaba, pero al menos mostró más escenas de pelea entre los kaijus, algo que se había reclamado a la primera cinta de la saga, Godzilla (2014) - 74%. En Godzilla vs. Kong se espera que veamos un gran enfrentamiento con el gorila gigante, el cual debe haber crecido mucho para ser un rival digno, pues si comparamos el tamaño con el que aparece en Kong: La Isla Calavera - 76% con el de Godzilla, parece un enano.

De acuerdo con rumores de diciembre, las proyecciones de prueba de Godzilla vs. Kong fueron desastrosas y por esa razón se retrasó el estreno por ocho meses, para arreglar el proyecto con reshoots. Sabemos que eso no es una buena señal, pero al menos podemos estar seguros de que el estudio no quiere otro fracaso en taquilla, especialmente luego de Godzilla II: El Rey de los Monstruos.

Godzilla vs. Kong es dirigida por Adam Wingard, con un guión escrito por Terry Rossio . El elenco está compuesto por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Demián Bichir, Eiza González y Kyle Chandler. Llegará a los cines el 19 de noviembre.