Distribuidora de Parásitos es elogiada por responder a las burlas de Donald Trump

Durante un mitin llevado a cabo ayer, el presidente de los Estados Unidos se burló del triunfo de Parásitos - 100% en los Premios Óscar de este año, pues la estatuilla a Mejor Película siempre había estado reservada a producciones estadounidenses o al menos en inglés. El video donde Donald Trump lanza sus comentarios claramente xenófobos fue compartido en Twitter y la distribuidora de la cinta en Estados Unidos, Neon, respondió con una breve sentencia que ha recibido el aplauso de los usuarios de Twitter.

Parásitos hizo historia al ser la ganadora de la noche de los Óscar por encima de cintas como 1917 - 98%, Había una vez en... Hollywood - 94% y Mujercitas - 94%, que en otro tiempo habrían tenido la victoria casi asegurada. Proveniente de Corea del Sur, el filme hace un retrato tragicómico de la diferencia de clases en el país asiático, aunque es una imagen que se repite en casi todos los países dominados por el sistema capitalista.

Las burlas de Trump hacia la película dirigida por Bong Joon-ho no son algo extraordinario, el presidente es conocido por capitalizar la xenofobia y el racismo a su favor, su campaña para la presidencia estuvo basada en gran parte en acusar a los mexicanos de arruinar la economía de Estados Unidos, así como en prometer que se construiría un muro en la frontera del sur y sería pagada por México.

En su discurso del jueves también utilizó el truco de apelar a un tiempo pasado mejor, una edad de oro de Estados Unidos donde las ganadoras del Óscar eran obras estadounidenses como Lo Que El Viento Se Llevó - 94% y El Ocaso de una Vida - 98% (aunque esta no ganó a Mejor Película). La multitud aplaudió las ocurrencias de Trump, pero otras multitudes en Internet dirigieron sus aplausos a Neon.

Un tuit del video del mitin que iba acompañado con las palabras “Trump critica a los Oscar por darle el premio a Mejor Película a Parásitos porque es una película de Corea del Sur” fue respondido por la distribuidora así: “es comprensible, él no puede leer”, haciendo referencia a las palabras del cineasta surcoreano cuando invitó a la audiencia a superar la barrera de los subtítulos.

