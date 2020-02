Eli Roth será el director de la película de Borderlands

Más adaptaciones de videojuegos para la pantalla grande. De acuerdo con nueva información de redes (vía Comic Book), Eli Roth se hará cargo de la adaptación de Borderlands, la exitosa saga desarrollada por Gearbox Software. El encargado de divulgar la información fue Randy Pitchford hace tan solo unas horas, quien a través de su perfil en Twitter le dio la bienvenido a Roth como el director de la cinta. Pitchford fue co-fundador de Gearbox y actualmente se desempeña como director ejecutivo.

Borderlands es una larga franquicia de videojuegos enfocada en los disparos en primera persona (shooter), cuya historia podría definirse como un western espacial y con un trasfondo donde la minería planetaria es el centro de la acción. El primer juego fue lanzado en 2009 y desde entonces las entregas ha sido más o menos constantes. Se encuentran disponibles para plataformas como PC, Play Station y X-Box. A estas alturas, ¿una adaptación cinematográfica es una buena idea?

La saga posee grandes cualidades para explotar en la pantalla grande y ha recibido excelentes comentarios por parte de fans y sitios especializados, pero los videojuegos trasladados al cine no suele tener una gran desempeño en taquilla o buenas críticas. La película de Borderlands tendría que superar muchos obstáculos y no cometer los errores del pasado si es que busca extenderse como una franquicia cinematográfica (algo que la gran mayoría desea).

Por su parte, Eli Roth es famoso por haber dirigido las dos primeras película de Hostal, cintas de terror y gore que en su momento causaron gran impacto en el público. También es popular por su intervención en Bastardos Sin Gloria - 88% con el papel como Donnie Donowitz, también conocido como el Oso Judío o el asesino de nazis. Durante los últimos años se ha desempeñado como director y productor en cintas del tipo La Casa con un Reloj en sus Paredes - 67%, El Vengador Anónimo - 67%, Cabin Fever y Lado Oscuro del Deseo - 34%. Las palabras publicadas en redes por Pitchford dejan en claro que el ejecutivo tiene plena confianza en Roth. Aquí el tuit:

