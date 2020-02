Martin Scorsese le escribió una carta a Bong Joon-Ho tras su victoria en los Óscar

Han pasado un par de semanas desde que Parásitos - 100%, la más reciente película de Bong Joon-ho, arrasara en la entrega del Óscar, pero el director de ese filme sigue recogiendo honores por su destacada producción. Y en caso de que romper récords no fuera suficiente, quizá lo que jamás olvidará de todo este viaje es la carta personal que Martin Scorsesee le escribió y lo que ahí le dijo al cineasta.

De acuerdo con IndieWire, Bong Joon-Ho reveló en una conferencia de prensa en Corea del Sur que, para su sorpresa, había recibido una carta de Martin Scorsese. Aunque no dio muchos detalles sobre el contenido, sí compartió que tenía una carácter celebratorio por el éxito de Parásitos y que tanto él como muchos otros directores estaban esperando con poca paciencia que tuviera lista su siguiente película:

Esta mañana me llegó una carta de Martin Scorsese. No puedo decirte lo que la carta decía porque es algo personal, pero hacia el final me puso ‘lo has hecho bien, ahora descansa, pero no descanses por mucho tiempo’. Siguió diciéndome que él y otros directores estaban esperando mi siguiente película.

El detalle de Scorsese seguramente fue muy bien apreciado por Bong, quien le dedicó un momento durante su discurso de victoria tras ganar el premio de la Academia a Mejor Director. La cámara cortó durante un momento a Scorsese cuando esto sucedió y el cineasta italoamericano se vio sorprendido y conmovido por la mención del surcoreano, por lo que no extraña que haya decidido responder el gesto aunque de forma más personal.

Scorsese tenía también una de las mejores cintas del año con El Irlandés - 100%. El filme era un proyecto que el director llevaba años planeando, pero por falta de inversión no había podido realizar. El filme fue uno de los más nominados por la Academia, y en las distintas entregas que anteceden su entrega, pero terminó por irse con la manos vacías en la gran noche de Hollywood, lo que seguro sólo fue un poco decepcionante para Netflix, que pensaba conquistar con ella.

De cualquier forma, es más que probable que el siguiente filme de Scorsese gane una atención similar. No es en vano, uno de los directores más destacados de la historia del cine. Y ya se sabe que el siguiente título que prepara es Killers of the Flower Moon, otra adaptación que será su primer western y en el que volverá a trabajar con sus colaboradores frecuentes, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, y se espera arranque producción este año.

Bong, por su parte, estará algo ocupado preparando la serie basada en Parásitos - 100% que desarrollará junto con HBO. Y también con otras dos películas que ya dijo que está preparando, una de las cuales será en inglés y estará ambientada en Estados Unidos y Reino Unido y la otra que será una en coreano basada en Seúl. Ambas serán de un presupuesto mediano, pero todavía no hay más detalles sobre su estreno o arranque de producción.

