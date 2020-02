Director de Ghost in the Shell dice que el Joker de Joaquin Phoenix es desacertado

El año pasado, Guasón - 91%, cinta de Todd Phillips fue recibida con elogios y aplausos no sólo por los fanáticos del personaje, sino también por críticos y festivales, razón por la que este 2020, el filme logró destacarse en diversas ceremonias de premios. El éxito de la película es indiscutible, recaudó más de US$1 mil millones en la taquilla mundial, a pesar de las dudas que Warner Bros. mostró antes de su estreno. Asimismo, fue ganadora del León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia y fue catalogada como la mejor película del 2019 según IMDB.

Sin embargo, a pesar de los triunfos de Guasón, no todos consideraron que este largometraje fuera una obra maestra y, recientemente, Mamoru Oshii, director de la popular cinta de anime Ghost in the Shell - 96%, reveló que no es fanático de este Joker y mencionó que el personaje le parecía desafortunado y poco inteligente (vía ComicBook).

Si bien la crítica mencionó y aplaudió que la película de Phillips ofreciera una versión revitalizada del famoso villano de DC, destacando que es interpretado de forma magistral por Joaquin Phoenix y enfatizando en que su tratamiento realista revoluciona el género inspirado en los cómics, para Oshii la película está sobrevalorada y a él no lo impresionó en absoluto.

En una reciente entrevista compartida por el usuario de Twitter @otakujp (vía ComicBook), Mamoru Oshii dio sus opiniones sobre la cinta de Phillips y admitió que no le pareció nada excepcional. El cineasta consideró que el personaje interpretado por Phoenix era desafortunado y poco inteligente.

Prefiero Joker en Dark Knight. Este Joker es desacertado y no inteligente. Mi estándar para evaluar el mal es si es inteligente o no. De la inteligencia viene el mal. La desesperación para la humanidad es una condición previa. Fundamentalmente, esta película no es hermosa.

En Ghost in the Shell, Oshii adaptó el popular manga homónimo de ciencia ficción creado por Masamune Shirow . Su cinta narra las misiones de Motoko Kusanagi, la Mayor a cargo de las operaciones encubiertas de la Sección Policial de Seguridad pública 9, especializada en crímenes tecnológicos. La misma Kusanagi es un cyborg, que no sólo posee un cuerpo artificial, sino también ha reemplazado la totalidad de su cerebro, lo que le permite ser capaz de realizar hazañas sobrehumanas especialmente requeridas por su labor.

Los críticos aplaudieron la película de Oshii al considerarla una asombrosa proeza de animación moderna y reconocieron que ofrece una sorpresa reflexiva y compleja para los fanáticos del anime, así como una introducción perfecta para aquellos espectadores que sean nuevos en el género. De esta manera, el cineasta, que además es conocido por The Sky Crawlers - 78%, tiene proyectos que lo respaldan para dar su opinión sobre Guasón.

No obstante, eso no afectará el éxito que la película de Phillips ha tenido, pues es evidente que el director estadounidense no hizo la cinta para Oshii. Así es que lo único que nos dejará las declaraciones del cineasta japonés es una nueva forma de pensar en Guasón y sobre todo la idea de que si este realizador abordara alguna vez al famoso villano de Batman lo haría de forma muy distinta a Phillips.

