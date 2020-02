Billie Eilish declara que su presentación en los Óscar 2020 fue "una basura"

Billie Eilish se convirtió en tendencia cuando se anunció su presencia para los Óscar 2020. La joven de 18 años fue invitada a cantar en el segmento In Memorian, parte de la ceremonia que honra a los fallecidos recientes. Pero aunque sus fans quedaron encantados con su interpretación de “Yesterday”, la también compositora declaró para New Music Daily que su presentación en el evento fue “una basura”.

No te pierdas: Óscar 2020: la compositora de la música de Joker es la primera mujer en ganar en su categoría luego de 23 años

Eilish saltó a la fama unos años atrás, sin embargo, alcanzó la gloria total con el lanzamiento de su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, publicada el 29 de marzo del 2019. Su tema “Bad Guy” alcanzó rápidamente el número uno en las listas de Estados Unidos. Las ropas colgantes de Billie y su cabello de colores la han distinguido entre los otros artistas de la actualidad, además, su corta edad la convirtió en la artista más joven que se ha presentado los Óscar.

Pero no todo fue maravilla para Billie Eilish en esa celebración. Para New Music Daily confesó que estaba asustada, fuera de su zona de confort, y que esa incomodidad hizo que “arruinara” su performance en el escenario de los Óscar 2020. Claro que muchos de sus fans no podría estar más en desacuerdo. Aquí sus declaraciones:

Estaba asqueada por los Óscar, arruiné esa presentación. Esa mierda fue una basura. También en parte porque en los Óscar no está mi gente. No estoy acostumbrada a ellos. Al menos en los Grammy no estaba asustada porque eran artistas musicales, y se sentían como mi gente. Ya conocía a muchos de ellos, o los conocí y ellos ya sabían de mí, pero los Óscar... estaba como: 'estas son estrellas de cine'.

Te invitamos a leer: No Time to Die: Ana de Armas no quería ser una chica Bond porque le parecían personajes "irrelevantes"

Generalmente observamos a Eilish repleta de confianza, sin embargo, tal parece que Hollywood fue lo suficientemente intimidante, al menos en sus declaraciones. Su presentación de “Yesterday” resultó un encanto para millones, pero todavía lo fue más la de “No Time to Die”, tema que cantó en vivo durante la reciente edición de los Brit Awards, entrega donde obtuvo el premio a Mejor Artista Internacional Solista Femenina.

El éxito de Billie Eilish ha crecido como la espuma y es impactante. Su álbum debut es un material completamente grabado en casa, compuesto y producido entre ella y su hermano Finneas O’Connell, de apenas 22 años. La grandeza del disco fue aplaudida en los Grammy 2020, evento en donde Eilish se llevó los reconocimientos a Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal de Pop, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo, situación que le valió serias críticas en redes. ¿Envidia?

Durante un encuentro reciente con BBC Breakfast, la cantante confesó que había dejado de leer los comentarios en su contra en redes sociales, son abundantes y había estado generando un impacto negativo en su vida. En su discurso de agradecimiento de los Brit Awards menciona que se ha estado sintiendo muy odiada en las últimas semanas, sin embargo, el apoyo de sus fans en la presentación es algo que la lleva al borde de las lágrimas y levanta su ánimo.

La carrera de Billie Eilish es larga y prometedora. Gran parte de la crítica ha quedado impresionada con su tema para No Time to Die, la última película de Daniel Craig como James Bond, y esperamos que esta no sea su última intervención como compositora en alguna cinta de Hollywood. “No Time to Die” es un tema oscuro que guarda todas las característica que podríamos esperar de una canción sobre el 007, además, tenemos el bonus de una nota alta y encantadora por parte de Eilish.

Por el momento no hay noticias sobre su siguiente álbum pero esperamos que llegue a nuestros oídos lo más pronto posible.

También puede interesarte: No Time to Die: premiere en China es cancelada por epidemia de coronavirus