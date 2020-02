"Take on Me" de A-ha ya es uno de los videos ochenteros más vistos de toda la historia

La década de los ochenta es un tiempo añorado por muchos, incluso por aquellos que ni siquiera habían pisado la Tierra. De aquellos años tenemos grandes películas y éxitos musicales, diez años que marcaron tendencia y de vez en cuando son considerados como los mejores. ¿Están de acuerdo? No todas las canciones de esa época se convirtieron en hits legendarios pero hoy recordamos a uno que acaba de romper un importante récord en YouTube, “Take on Me” de A-Ha.

De acuerdo con la información de Billboard, “Take on Me” se lanzó en 1985, año en el que alcanzó un éxito impresionante en varios países. El video musical se convirtió en un clásico rápidamente, una interesante pieza que combina metraje de personas reales con el de dibujos hechos a lápiz. A pocos les resulta indiferente el clip, su encanto exótico ha quedado incrustado en la mente de millones y recientemente ha alcanzado las mil millones de visitas en YouTube, una marca que pocos videos pueden alcanzar, mucho menos éxitos de los años ochenta.

“Take on Me” logró la mencionada cantidad de reproducciones el 17 de febrero a las 8:20 pm GMT, además, destaca que recientemente fue restaurado al 4k, permitiendo a los fans deleitarse con las imágenes. Para celebrar el récord del tema en YouTube, Rino Records ha lanzado un set de coleccionables especiales que incluye un caset VHS con el videoclip, un póster firmado por los miembros de la agrupación, y tres pósters especiales dibujados por Candance Reckinger y Michael Patterson, los ilustradores detrás del fantástico video.

El clip musical de “Take on Me” fue dirigido por Steve Barron y presenta la historia de una chica que logra introducirse en un mundo de cómic donde los integrante de A-ha son los protagonistas. La joven corre y se regodea junto a Morten Harket, sin embargo, pronto se convierten en el blanco de unos policías dibujados quienes detectan que la chica no pertenece a esa dimensión. Ambos huyen y ella logra regresa a su realidad, sin embargo, a través de las páginas de la historieta descubre que Morten ha sido herido, pero finalmente es expulsado del cómic y se queda con la chica.

Reckinger y Patterson trabajaron durante 16 arduas semanas en los dibujos y las animaciones, obteniendo el maravilloso resultado que al día de hoy todavía podemos disfrutar. La técnica utilizada para dar sentido a todo el proyecto es conocida como rotoscopia y puede detectarse en muchas películas animadas clásicas.

Durante un encuentro con Billboard el año pasado, Magne Furuholmen, tecladista de A-ha, concedió algunas declaraciones sobre el gran hit de la banda:

Obviamente, el video es único y tiene algunas características que resisten el paso del tiempo. Está dibujado a mano, lo que lo convierte en lo que es. La canción también parece resonar con la gente a través del tiempo. Es muy afortunado tener una canción tan grande en nuestro catálogo. Probablemente pasamos algunos años hablando de ello, intentando que la gente se concentre en las cosas nuevas que estamos haciendo. En este punto, ciertamente hablando por mí mismo, estoy sorprendido y orgulloso de que la canción haya funcionado tan bien y todavía encuentre una audiencia.

El video de “Take on Me” se une a la exclusiva lista de éxitos ochenteros que alcanzan las mil millones de reproducciones en YouTube, un logro excepcional. Otros elementos importantes son “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, “Bohemian Rhapsody” de Queen y “November Rain” de Guns N’ Roses. No cabe duda que los grandes hits de aquella época nos acompañarán durante un largo tiempo y, si somos positivos, permanecerán aquí mucho después de que nos hayamos marchado.

