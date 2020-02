Creador de Deadpool hace crítica misógina a Birds of Prey y lo queman en redes

La cinta en solitario de Harley Quinn, donde aparecen como personajes secundarios las superheroínas conocidas como Aves de Presa, ha sorprendido a todos porque no logró alcanzar las expectativas de recaudación en taquilla y ya se perfila para ser el primer fracaso de Warner Bros. en este año. Rob Liefeld , escritor de cómics famoso por ser el creador de Deadpool, ha expresado en el pasado su apoyo a las producciones de DC Comics y con Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% no hizo una excepción, pero un comentario ha provocado que varias mujeres estallen en su contra.

En Escuadrón Suicida - 25% Harley Quinn (Margot Robbie) tuvo que llevar un traje que mostraba sus piernas, lo cual le pareció incómodo a la actriz. El vestuario de la cinta estuvo inspirado en la cantante Deborah “Debbie” Harry, de la banda de rock Blondie​, y Liefeld atribuyó el fracaso en taquilla de Aves de Presa al cambio de vestimenta en un tuit que ya fue eliminado tras la lluvia de críticas, éste decía (vía Movie Web):

La Harley inspirada en Deborah Harry es asombrosa. Este es un gran look para el personaje y para Margot.

Muchas mujeres señalaron que Liefeld solo quería ver más el cuerpo de Harley y que no tenía derecho a opinar sobre la forma de vestir de una mujer, ya que los diseños de trajes femeninos en sus cómics dejaban mucho qué desear por su sexismo. Ante los embates feministas el historietista recordó que en 2016, año en que se estrenó Escuadrón Suicida, él apoyó al personaje con estas palabras:

¡Pongan a Margot Robbie en su propia película de Harley Quinn ahora! generará más o la misma cantidad de dinero sin hinchar el presupuesto con "estrellas" viejas.

Pero aunque intentó apagar el fuego que inició borrando los tuits, ya varios habían sido testigos de cómo fue tachado de sexista y pervertido por varios usuarios de Twitter.

Aquí está mi apoyo a Harley Quinn en el pasado. El personaje ha dejado una gran marca en la cultura. DC Comics está publicando el personaje de una manera y creo que la película hubiera sido mejor si retratara los cómics de manera más fiel. No puedo callar mi opinión. ¡Gracias!

Here’s my support for Harley Quinn back in the day. The character has made a huge mark on the culture. DC Comics is publishing the character one way and I believe the film would have been better off portraying the comics more faithfully. Cant shout down my opinion. Thx! pic.twitter.com/fqfEhf5N0X — robliefeld (@robertliefeld) February 18, 2020

Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn llegó a los cines hace casi dos semanas y en este tiempo solo ha logrado recaudar US$147 millones, según información de Box Office Mojo. Lamentablemente no parece que existan muchas esperanzas de que las cifras aumenten demasiado. A continuación les dejamos algunas de las críticas feministas que recibió Liefeld por sus comentarios.

Las mujeres pasan por diferentes elecciones de moda durante las rupturas, Harley cambiándose de ropa no es un concepto difícil de comprender. Ella quería un nuevo look. Sucede todo el puto tiempo.

Women go through different fashion choices during breakup ups, Harley changing her clothes is not a difficult concept to comprehend. She wanted a new look. Happens all the fucking time. — Jpë (@JulepJones) February 18, 2020

Señor, no tiene absolutamente ningún derecho a decir nada sobre los buenos diseños de vestuario de personajes femeninos.

sir you have absolutely no right to say anything about good female character costume designs pic.twitter.com/PPQKOM2jyS — 🌙 (@beforemoonlight) February 18, 2020

Tomar inspiración = Diseño de Harry directamente copiado. No te importa el punk, solo quieres mirar lascivamente el cuerpo de Robbie.

Drew inspiration = Straight up copied Harry's look. You don't care about punk, you just want to ogle Robbie's body. — dolores quintana (@doloresquintana) February 18, 2020

No actúes como si Kate Hawley fuera una artista perezosa. Trató de hacer un mejor disfraz, pero David Ayer quería que Harley fuera más atractiva para la mirada masculina.

Don't you act like Kate Hawley is that lazy of an artist. She tried damn hard to make a better costume but David Ayer wanted Harley to be appeal more to male gaze pic.twitter.com/BStTtSxkL7 — 🐻Nyanthony🐻 (@CaliforniaWells) February 18, 2020

Rob, te puede gustar el aspecto de Harley tanto en Suicide Squad como en Birds of Prey. El hecho de que no muestre tanta piel no significa que no exuda energía punk.

Rob, you can like Harley's look in both Suicide Squad and Birds of Prey. Just because she isn't showing as much skin doesn't mean she isn't exuding punk energy. #HarleyQuinn https://t.co/JN0eQy8xZF — Tia Fabi (@TC_Stark) February 18, 2020

Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn fue dirigida por Cathy Yan y cuenta con las actuaciones de Margot Robbie como la protagonista, Mary Elizabeth Winstead como Huntress, Rosie Perez como Renée Montoya, Jurnee Smollett-Bell como Black Canary y Ella Jay Basco como Cassandra Cain.

