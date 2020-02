James Gunn podría dirigir dos películas más del DCEU después de The Suicide Squad

Cuando Disney puso una pausa a su relación con James Gunn, quien había dirigido Guardianes de la Galaxia - 91%, el director no se quedó sin trabajo e inmediatamente DC vio en él la oportunidad de recrear una mejor propuesta en su universo gracias al humor y visión que presentó en el MCU. Ahora, antes de aventurarse a crear la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, debe finalizar primero con The Suicide Squad, pero tal parece que había – o hay- más proyectos en mente, lo cual significaría que esta no será la última participación del director con DC.

Las redes sociales se han vuelto indispensables y muy fructíferas cuando se trata de la relación de un famoso con sus fanáticos. Gracias a estas, los seguidores tienen la oportunidad de tener mayor y fácil acceso a sus ídolos y de hacerles preguntas. Afortunadamente, el director de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82% es muy activo en estas plataformas y constantemente se sincera con lo que le preguntan a través de estas. En su más reciente sesión de preguntas un usuario le cuestionó en Instagram acerca de la película de DC que le gustaría llevar a cabo si no hubiera estado The Suicide Squad, a lo que contestó:

Tenía dos. Quizás lo descubras algún día (pero no hoy).

Esta respuesta ambigua desató más la curiosidad de sus seguidores por querer saber a qué proyectos se refería. Así que un segundo usuario preguntó si estas dos cintas aledañas a The Suicide Squa eran proyectos ya anunciados, si ya tenían director o si ya se estaban filmando y la respuesta del director fue aún más sorprendente:

Ambos son proyectos que no se concretarían a menos que yo los hiciera, al menos no en este momento.

Los detalles siguen sin ser muchos, no obstante, se puede rescatar que hay posibilidades de que Gunn siga más tiempo dirigiendo proyectos de DC, unos que además serían originales e independientes a lo que ya tiene preparados y anunciados la compañía. Porque, como enfatizó en su respuesta, son películas que no se harían a menos que él las hiciera, por lo tanto, no esperamos que sea Aquaman 2. Queda la duda que deja con la respuesta “que quizá veas algún día”, por lo que se podría presumir que sí estaría en sus planes sacar a la luz estos dos proyectos.

Es bien sabido que en la industria cinematográfica los estudios y las empresas no dan un paso sin estar seguros de las ganancias, así que tienden por apostarle a proyectos lucrativos. Quizá sigan en duda estos dos proyectos del director porque Warner y DC, primero quieren asegurarse que The Suicide Squad funcione tanto en taquilla como en gusto por el público. A pesar de la confianza que tengan en el director seguro han aprendido un poco de sus errores y no quisieran que pasara lo mismo con Escuadrón Suicida - 25%, cinta que terminó por ser de las más escabrosas de su universo extendido.

Por otra parte, James confesó que hizo bien su tarea y se adentró en el mundo de los cómics para poder crear el guion de la película en la que fungirá como director con DC. Específicamente, se le preguntó cuánta investigación hace antes de escribir el guion de una película y explicó que era una lectura bastante extensa de los cómics:

Bueno, antes de escribir The Suicide Squad releí todos los cómics de Suicide Squad.

The Suicide Squad se estrena en los cines el seis de agosto de 2021. Otras próximas películas de DC Films incluyen Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins el 5 de junio y The Batman el 25 de junio de 2021 por mencionar algunas.

