Rose McGowan se disculpa por criticar a Natalie Portman y su postura ante las injusticias de Hollywood

La temporada de premios se encargó de invisibilizar el trabajo de algunas directoras importantes tales como Greta Gerwig, Lulu Wang, Céline Sciamma, entre muchas otras; sin embargo, durante la alfombra roja de los premios Óscar 2020, Natalie Portman utilizó un hermoso vestido Dior con los apellidos de todas las mujeres cineastas ignoradas por AMPAS. Este acción provocó el disgusto de Rose McGowan, quien arremetió contra la actriz por su “falso apoyo” y por no entregarse de lleno al activismo que busca la equidad en Hollywood. Natalie Portman respondió a su reclamo hace algunos días y ahora McGowan está de regreso con nuevas palabras y una disculpa.

Rose McGowan se ha convertido a la lista negra de Hollywood debido a su activismo. Años atrás denunció los abusos de Harvey Weinstein y durante mucho tiempo se le ha visto comprometida con la lucha en contra de las injusticias en la industria del cine, no obstante, muy de vez en cuando su trabajo es señalado como radical.

Cuando Natalie Portman se presentó a los Óscar 2020 con el mencionado vestido Dior, la prensa se deshizo en halagos y ovaciones. La protesta de su indumentaria era clara, una búsqueda de nominaciones justas que no dejen a las mujeres cineastas fuera de la competencia solo por el sexismo de la industria. Podemos asegurar que varias de ellas hicieron un mejor trabajo que los nominados a Mejor Director, pero es un clásico de AMPAS ignorar a directoras por sus prejuicios.

Si nos has estado al tanto del roce entre Natalie Portman y Rose McGowan, aquí te presentamos un resumen. Todo comenzó el 11 de febrero, cuando McGowan publicó un largo comunicado a través de su página en Facebook donde condenó la protesta de Portman señalando que no era en lo absoluto valiente y que, de hecho, resultó en una ofensa para los que realmente se dedican a combatir las injusticias en esta voraz industria. También hizo énfasis en que Portman no ha trabajado con muchas directoras y que, en realidad, solo está fingiendo interés en la situación.

Un par de días más tarde, Natalie respondió a McGowan (vía Variety) y sí, también estuvo de acuerdo en que los medios no deberían ovacionarla por usar un vestido, y que solo las valientes son las que se han atrevido a declarar en contra de uno de los terribles depredadores de Hollywood, Weinstein. También declaró que ha trabajado con pocas directoras, pero solo porque cuando ha querido involucrarse con más, ellas se han visto obligadas a dejar sus trabajos por las difíciles condiciones a las que se enfrentan. Muchos hombres no las quieren ver triunfar y eso ha cortado su paso por la industria, pero Natalie asegura que ella se mantiene firme en la lucha, a pasos pequeños pero avanzando.

Tras la aparición de las intachables palabras de Natalie Portman, Rose McGowan ha publicado un corto mensaje en su perfil de Twitter, dejando ver su arrepentimiento sobre las críticas hacia su colega:

My critique should’ve been about Hollywood’s ongoing culture of silence. I realize that by critiquing someone personally, I lost sight of the bigger picture. All voices, however spoken, are valid. Let’s all keep pushing boundaries in whatever way we can, it’s time to get loud.