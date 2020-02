Guionista de Detective Pikachu felicita a Sonic la Película por su triunfo en taquilla

Así es queridos lectores, pocos lo esperaban pero Sonic La Película - 89% no solo se convirtió en el lanzamiento más exitoso del mes, también en la adaptación de videojuego con el estreno más taquillero (US$ 58 millones). Las redes sociales enloquecieron antes las cifra recolectadas por el pequeño erizo azul y algunos competidores ya han comenzado a mostrar sus respetos. Lo anterior es el caso de Benji Samit, guionista de Pokémon: Detective Pikachu - 69%, quien a través de Twitter ha felicitado a los involucrados en la reciente aventura de Sonic.

Cuando a finales de abril en 2019 se mostró el diseño de Sonic, pocos hubieran creído que más adelante llegaría algo diferente. La imagen inicial del erizo causó estragos en redes, la cara y la figura de la criatura CGI simplemente no fueron correctas y, como un huracán, las lluvias de críticas hicieron que los involucrados en la producción reflexionaran el escándalo. No pasó mucho para que Jeff Fowler, el director, anunciara una nueva fecha de estreno, todo con el objetivo de mejorar el diseño de Sonic.

Los resultados fueron sorprendentes y el trago amargo sobre el diseño de Sonic terminó siendo un gran impulso para la cinta. De acuerdo con Box Office Mojo, hasta el momento ha recaudado US$ 70 millones en la taquilla local y US$ 43 millones en la internacional, dando como resultado US$ 113 millones a nivel global, cantidad que ya ha superado los US$ 85 millones de presupuesto, y todavía tiene mucho que ganar.

Benji Samit, junto con Dan Hernandez, fueron los encargados de escribir el guión de Pokemon Detective Pikachu, película que en su momento causó sensación gracias a sus impresionantes tráilers y posterior lanzamiento; una emocionante aventura junto a la pequeña bola de pelo amarilla eléctrica que no dejó indiferentes a los fans de los videojuegos, las animaciones y el cine en general. Detective Pikachu logró US$ 433 millones, cifra que no lo convirtió en la adaptación más exitosa del género (ese puesto todavía lo tiene Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos - 28%), pero sí que sentó las bases para una prometedora franquicia. Pero Sonic La Película ha vencido al estreno de Detective Pikachu (US$ 54 millones) y probablemente también superará su recaudación total. Ante la perspectiva, Samit ha escrito lo siguiente:

Felicitaciones a Jeff Fowler, Ben Schwartz, Jim Carrey y a todos los demás que, de manera justa, legal e indiscutible, DERROTARON a nuestro pequeño y dulce Pikachu. Como fanático nerd, ¡estoy feliz de estar viviendo este año de increíbles adaptaciones de videojuegos!

Samit retuiteó un publicación de Ben Schwartz en la que confirma el exitoso estreno de Sonic y junto a ella escribió su mensaje, un “class act” digno de reconocimiento. Sin embargo, no ha sido lo mismo con Dan Hernandez, quien respondió al tuit de su colega con un “no estoy de acuerdo”. Está claro que no todos son capaces de aceptar la derrota con gallardía.

Sonic La Película derrotó fácilmente a Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, película estrenada el pasado 7 de febrero que rápidamente se convirtió en el blanco de críticas negativas y burlas en redes sociales sin justificación. No pasará mucho hasta que el erizo azul logre superar sus números y eso tal vez sea un poco vergonzoso, pero el negocio del cine es bastante impredecible y cruel.

De acuerdo con las reseñas, Sonic La Película tiene como puntos fuertes el humor, la fuerte relación entre sus protagonistas y, por supuesto, Jim Carrey, quien nos entrega a un Doctor Robotnik hilarante y digno de todas las ovaciones. Estamos seguros de que los futuros millones de la recaudación total funcionarán para dar solidez a la recién iniciada franquicia.

Las adaptaciones de videojuegos son cada vez más acertadas, como si las decenas de errores en el pasado hubieran guiados a los creadores de la actualidad a no cometer los fallos básicos. Esperamos que de ahora en adelante todo sea éxito.

