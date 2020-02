Fans de El Planeta de los Simios reaccionan furiosos ante la posibilidad de un reboot en Disney

El Planeta de los Simios es una larga franquicia que merece respeto, algunas de las películas de los años sesenta y setenta se convirtieron en mitos, sin embargo, muy pocos recuerdan con afecto El Planeta de los Simios - 90% de Tim Burton, aquella película de 2001 que fue masacrada por la crítica y los fans. Ante ese terrible resultado, pocos volvieron a tener fe en su historia, sin embargo, la trilogía iniciada en 2011 llegó para callar a los incrédulos, dando forma a una aventura emocionante e imperdible.

Las cosas terminaron con El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, un cierre que encantó tanto a críticos como a fans, con algunos asegurando que su historia es mejor que la de las películas originales. Pero las cosas se han puesto color de hormiga debido a un nuevo rumor esparcido por Discussing Film en el cual señala que la nueva entrega de El Planeta de los Simios podría tratarse de un reboot.

Desde antes se sabía que Wes Ball (Maze Runner - Correr o Morir - 65%) será el encargado de estar al frente de la nueva historia, sin embargo, innumerables fanáticos de las películas originales y de la reciente trilogía han tomado las redes sociales para expresar sus inconformidades sobre el rumor. Discussing Film ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un “un reboot del reboot”, pero todo este movimiento suena a artimaña de Disney con el simple objetivo de seguir exprimiendo la franquicia hasta su último centavo.

Cuando Disney se hizo con Fox el año pasado, bajo su poder quedaron muchas de las franquicias más queridas por el público, entre ellas El Planeta de los Simios. Pero el nuevo rumor sobre un reboot ha dejado impresionados y furiosos a más de uno, ¿es realmente necesario? A continuación te presentamos algunas de las quejas más sonadas.

Realmente me agrada Wes Ball, pero ¿realmente necesitan un reboot hiperrealista y turbio de El Planeta de los simios después del reinicio hiperrealista y turbio de El Planeta de los Simios? Solamente... hagan más sobre El Planeta de los Simios. De preferencia algo más cercano a la premisa original y no más al origen.

I really like Wes Ball, but do they really need a gritty, hyper-realistic, reboot PLANET OF THE APES after the gritty, hyper-realistic, reboot of PLANET OF THE APES...?



Just...make more PLANET OF THE APES. Preferably closer to the premise of the original instead of more origin. https://t.co/KXQ5wBEnAh — Derek Halliday (@DTHalliday) February 17, 2020

Estoy jodidamente furioso. Estas películas son algunas de las mejores precuelas que se han hecho y ¿Disney quiere hacer un reboot? ¿Qué les parece un no, ratas asquerosas? Mantengan sus asquerosas patas lejos de El Planeta de los Simios. Dónde está Andy Serkis cuando lo necesitas.

IM SO FUCKING ANGRY. THESE MOVIES ARE SOME OF THE BEST PREQUELS EVER MADE AND DISNEY WANTS TO REBOOT??? HOW ABOUT NO, YOU NASTY RATS. KEEP YOUR DISGUSTING PAWS OFF OF PLANET OF THE APES. WHERE IS ANDY SERKIS WHEN YOU NEED HIM. pic.twitter.com/Iht8ogMt4w — sim ahsoka™ (@MlSTERBILBO) February 17, 2020

Existen nueve películas de El Planeta de los Simios. ¿Realmente necesitamos un reboot de la serie otra vez?

There are NINE “Planet of the Apes” movies. DO WE REALLY NEED TO REBOOT THE SERIES AGAIN?! https://t.co/LfXnx2XGzh — New Year, Gayer Nic (@CloneNic) February 17, 2020

Esta sería la cuarta franquicia, y el tercer reboot. Estoy cansado.

La última trilogía fue muy buena, mi favorita es El Planeta de los Simios: Confrontación. No necesita un reboot pero Hollywood continuará absorbiendo la vida de algunas cosas hasta que estén completamente secas y en el vacío.

The last trilogy was very good... my favorite being dawn of the planet of the apes... Doesn't need a reboot but Hollywood will continue to suck the life out of some things till it's completely dry and void — TheQuantumSamurai (@FearlessSamuri) February 17, 2020

Pero ¿por qué? La reciente trilogía con Andy Serkis fue genial. No estoy seguro del por qué Disney quiere hacer un reboot otra vez cuando claramente no es necesario. Dejen las buenas películas en paz.

Esto era inevitable, pero deberían continuar la historia de las recientes películas en vez de hacer un reboot de todo. Ellos podría simplemente rehacer la primera película de El Planeta de los Simios en vez de un reboot sobre toda la serie.

This was inevitable, but they should continue the story of the recent movies rather than reboot all together. They can pretty much just remake the first Planet of the Apes movie within rebooted series 🤨 — Jamin 🃏 (@GhostShady_) February 17, 2020

¿Por qué rayos harían esto?

Es tonto a menos que estén siguiendo a Cornelius, lo que lo convertiría en una nueva versión de El Planeta de los Simios original, pero tampoco estoy aquí para eso. Voy a decir que probablemente sea el mejor reinicio y trilogía. Déjenla en paz.

It’s dumb unless they’re following Cornelius which would make it a remake of the original Planet of the Apes but I’m not here for that either. I’m going to say it’s probably the best reboot and trilogy. Leave it alone. — Melanin Monreaux (@tater_tati) February 17, 2020

20th Century Fox dice en Facebook que hay planes para hacer un reboot de El Planeta de los Simios (el cual también es un reboot)... ¿Un reboot del reboot? ¿Por qué?

@20thcentury It is says on facebook that there is plans to reboot Planet Of The Apes (Which as I recall is a reboot)..... A reboot of a reboot?.... Why?.... — ThE_NaMeLesS (@ThENaMe73679102) February 17, 2020

20th Century Fox, por favor no reinicien El Planeta de los Simios. ¿Cómo es que los estudios piensan que los reboots son la respuesta? Las últimas tres películas fueron increíbles y deberían continuar en donde se quedaron.

@20thcentury please do not reboot planet of the apes. How come studios think reboots are the answer the past 3 movies were awesome and you should continue it from where it left off.. — John Castro (@JohnCas49808891) February 16, 2020

