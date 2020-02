Jurassic World 3: director presenta al primer dinosaurio bebé

Últimamente no hay nada más tierno que las versiones bebés de nuestros personajes favoritos del cine. Desde que The Child, uno de los protagonistas de The Mandalorian - 90% se presentó al mundo, los fans de Star Wars no pudieron evitar relacionarlo con el ancestral jedi, por lo que finalmente lo nombraron Baby Yoda, debido a su tierno aspecto y conmovedora personalidad. Pues otra de las grandes franquicias del momento tampoco quiere quedarse atrás, y tal parece que Jurassic World 3 llegará con una sorpresa lista para impactar a todos los seguidores de la trilogía: las primeras crías de dinosaurios, ¡animatrónicas!

Una de las conclusiones más esperadas es la de la tercera entrega de Mundo Jurásico - 71%. Esta nueva trilogía revivió la nostalgia por Parque Jurásico - 93%, haciendo unas excelentes referencias a aquella clásica película. Los nuevos filmes se han convertido en monstruosos blockbusters de verano que han llenado las taquillas de emocionados fans que adoran a una de las criaturas que más ha fascinado a la humanidad: los dinosaurios. Afortunadamente, tras su salida de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, el director de estas vibrantes producciones ha tenido tiempo de sobra para concentrarse en Jurassic World 3, e incluso, dar algunos interesantes adelantos de lo que está por venir en el próximo largometraje.

Colin Trevorrow previamente había presentado a sus seguidores un modelo de dinosaurio bebé, pero tal como dice en un tuit reciente, el producto final ahora está “listo". El director compartió en Twitter una fotografía de un mini dinosaurio completamente terminado, y sabemos que no se trata simplemente de una maqueta o un muñeco, porque podemos ver los cables que salen de él. Sin duda cualquier fan de la franquicia de Parque Jurásico - 93% se morirá de ternura:

Listo.

La especie de dinosaurio bebé que el director de Jurassic World 3 compartió con sus seguidores, corresponde a un Nasutoceratops, uno de los tantos dinosaurios que fueron creados por InGen para formar parte del Mundo Jurásico - 71% ubicado en la Isla Nublar. En Jurassic World: El Reino Caído - 58%, vemos que varios de estos centrosaurinídos son llevados con éxito a la finca Lockwood al norte de California, con el fin de ser vendidos en el mercado negro. Al final de esta película, los dinosaurios son liberados y gracias a la nueva legislación, aparentemente dejarán de representar una amenaza para volverse parte de la fauna actual.

Los Nasutoceratops son un tipo de herbívoro que podría compararse con el ganado. Esta distinción es de suma importancia, ya que ahora que los dinosaurios han sido liberados en el mundo abierto y salvaje de los Estados Unidos modernos, quiere decir que al menos por un tiempo todo ha transcurrido con paz y normalidad, pues han llegado a reproducirse. Por supuesto que correr en medio de dinosaurios bebés inofensivos que pastan plantas en la naturaleza sería una gran experiencia para cualquier persona. No obstante, seguramente habrá rapaces crías de especies carnívoras rondando por ahí, y sabemos que pueden ser muy poco amigables y bastante mordelonas.

Naturalmente algo que emocionó muchísimo a los fans, es el hecho de que Jurassic World 3 presentará dinosaurios animatrónicos cortesía de John Nolan Studios, la empresa detrás delas increíbles criaturas de El cristal encantado: La era de la resistencia - 93%. Sin duda este enorme detalle devolverá a la franquicia algo que el CGI no puede darle: la magia de los clásicos efectos prácticos de la primer película que nos ilusionó con la posibilidad de convivir entre dinosaurios.

Jurassic World 3 llegará a los cines el 11 de junio de 2021, por lo que todavía vienen en camino muchas sorpresas, imágenes oficiales y los primeros teasers tráilers de esta emocionante tercera parte. No olvides que tendremos de vuelta a tres los personajes principales de la primera trilogía, así que si eres fan de esta jurásica franquicia, te recomendamos estar al pendiente de las próximas noticias. ¿Se comprobará la teoría del caos de la que tanto hablaba el Dr. Malcolm? ¡El próximo año lo averiguaremos!