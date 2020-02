Robert Downey Jr. y Tom Holland son los protagonistas de Volver al Futuro en un video hecho por un fan

En esta época moderna el Internet, los reboots y remakes son los controladores principales de la cultura popular, apoyados por la nostalgia que las grandes empresas intentan vender al público. Algunas películas que revivirán edte sentimiento y están ya con fechas de estreno son Ghostbusters: Afterlife, Querida, encogí a los niños, recientemente Will Smith volvió a la pantalla grande con Bad Boys para Siempre - 87%, en fin, la lista podría seguir. No obstante, hay una película de culto que aún no cae en manos de los reboots, Volver Al Futuro - 96%, pero pareciera que los fanáticos sí quieren ver esta historia una vez más y han escogido a Tom Holland y Robert Downey Jr. para los papeles de Marty McFly y el doctor Emmet Brown.

Este fin de semana, un video realizado por un YouTuber causó revuelo en redes sociales debido a que recreó una de las escenas de la película dirigida por Robert Zemeckis, en las que sustituyó las caras de Michael J. Fox y Christopher Lloyd por las de los actores de Avengers: Endgame - 95%, dándonos así la oportunidad de ver cómo sería si el ex Iron Man y el actual Spider-Man se reunieran para crear un reboot del clásico ochentero.

La escena en particular refiere al momento en que Marty llega a la escuela de sus padres con el propósito de reunirlos para que ni él ni sus hermanos dejen de existir. Es en esta escena, que Doc se da cuenta de que la madre de Marty (Lea Thompson) está enamorada de quien en el futuro será su hijo. Además, es cuando el personaje de Fox replica la famosa frase “This is heavy” o “Qué pesado” por su traducción en español; expresión que el científico no comprende y se pregunta si todo en realidad es pesado en el futuro.

La realidad con la que se desarrolla este pequeño clip es asombrosa. De acuerdo con IndiWire, el usuario de YouTube que se encuentra registrado bajo el nombre EZRyderX47’s, logró recrear esta escena con las caras de Holland y Robert gracias al software, DeepFaceLab y Hitfilm Express 13. El video lleva más de un millón de vistas en la plataforma y arriba de 23 mil likes, esto sin contar las reproducciones y la viralidad del video en otras redes sociales tales como Facebook e Instagram.

Como se puede escuchar en el video, sólo fueron sustituidas las caras de los actores originales por los del Universo Cinematográfico de Marvel, pero se mantuvieron las voces, lo que hace casi imperceptible notar la diferencia entre la escena real y la editada, sobre todo porque las facciones de Holland quedan muy acordes a las de Michel J. Fox, debes poner mucha atención para notar que en realidad es el actor británico en la cara del original Marty.

La trilogía de Volver al Futuro revolucionó la ciencia ficción con la historia de un adolescente que se ve envuelto en viajes en el tiempo y fracturas del mismo en el que en más de una ocasión debe viajar al pasado para solucionar los desastres que impactaban después en el futuro. Marty, debe tener la mente muy abierta y pensar en la cuarta dimensión para que, junto con su amigo Doc, salven a su familia, su novia y su pequeño pueblo, al mismo tiempo que supera su aversión a que lo llamen “gallina”.

La primera película de Volver al Futuro fue la película más taquillera de 1985 y ganó un Oscar a la Mejor Edición de Efectos de Sonido. En 2007, la Biblioteca del Congreso la agregó al National Film Registry. Nada se ha dicho sobre un reboot oficial, pero ya pudimos ver que el actor de Doctor Dolittle es la mejor opción si llegara a ocurrir.

